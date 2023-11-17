Mash: у банка в Москве ограбили курьеров с 300 миллионами рублей

17 ноября 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

В мешках было 300 миллионов рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Москве на Пресненском валу ограбили курьеров Российского финансового банка. У них был мешок с 300 миллионами рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Двух курьеров с 300 миллионами рублей ограбили у банка на Пресненском валу в Москве», — передает telegram-канал Mash. Одного из курьеров ранили. В москве объявлен план «Перехват». По данным telegram-канала, рядом с курьерами остановился черный автомобиль Mercedes. Из него вышли неизвестные и выстрелили в курьеров из травматического пистолета, после чего скрылись. Теперь их разыскивает полиция.

В Москве на Пресненском валу ограбили курьеров Российского финансового банка. У них был мешок с 300 миллионами рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Двух курьеров с 300 миллионами рублей ограбили у банка на Пресненском валу в Москве», — передает telegram-канал Mash. Одного из курьеров ранили. В москве объявлен план «Перехват». По данным telegram-канала, рядом с курьерами остановился черный автомобиль Mercedes. Из него вышли неизвестные и выстрелили в курьеров из травматического пистолета, после чего скрылись. Теперь их разыскивает полиция.