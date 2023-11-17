17 ноября 2023

В Екатеринбурге пропал 25-летний мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Местонахождение мужчины неизвестно с 12 ноября Фото:

В Екатеринбурге пропал 25-летний Артур Костерев. С 12 ноября его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый спасательный отряд «ЛизаАлерт» в официальной группе «ВКонтакте».

«Помогите найти человека! В Екатеринбурге пропал Костерев Артур Валерьевич, 25 лет. Может находиться в вашем районе», — говорится в сообщении волонтеров.

Приметы мужчины: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, русые короткие волосы, голубые глаза. Был одет в серую парку с капюшоном, кофту с длинным рукавом, черные штаны и синие зимние кроссовки.

Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по горячей линии: 8 (800) 700-54-52 либо по телефону 112. Также можно обратиться по номеру инфорга Людмилы: 8 (904) 544-72-24.

Ориентировка на пропавшего мужчину
Ориентировка на пропавшего мужчину
Фото:

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В Екатеринбурге пропал 25-летний Артур Костерев. С 12 ноября его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый спасательный отряд «ЛизаАлерт» в официальной группе «ВКонтакте». «Помогите найти человека! В Екатеринбурге пропал Костерев Артур Валерьевич, 25 лет. Может находиться в вашем районе», — говорится в сообщении волонтеров. Приметы мужчины: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, русые короткие волосы, голубые глаза. Был одет в серую парку с капюшоном, кофту с длинным рукавом, черные штаны и синие зимние кроссовки. Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по горячей линии: 8 (800) 700-54-52 либо по телефону 112. Также можно обратиться по номеру инфорга Людмилы: 8 (904) 544-72-24.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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