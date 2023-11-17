В Екатеринбурге пропал 25-летний Артур Костерев. С 12 ноября его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый спасательный отряд «ЛизаАлерт» в официальной группе «ВКонтакте». «Помогите найти человека! В Екатеринбурге пропал Костерев Артур Валерьевич, 25 лет. Может находиться в вашем районе», — говорится в сообщении волонтеров. Приметы мужчины: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, русые короткие волосы, голубые глаза. Был одет в серую парку с капюшоном, кофту с длинным рукавом, черные штаны и синие зимние кроссовки. Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по горячей линии: 8 (800) 700-54-52 либо по телефону 112. Также можно обратиться по номеру инфорга Людмилы: 8 (904) 544-72-24.