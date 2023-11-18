Российские войска отбили окраину Новомайорского с помощью связиста на мотоцикле

18 ноября 2023 в 09:11 Размер текста - 17 +

Российский военный помог восстановить связь с группой в районе Новомайорского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие отбили окраину села Новомайорское на Украине благодаря бойцу на мотоцикле, который помог восстановить связь с группой. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В итоге наши отбили окраину Новомайорского, где противник сумел зацепиться. Они выбили его оттуда», — говорится в сообщении министерства. Отмечается, что ВС РФ отбили одну из позиций украинцев, после чего связь с ними была потеряна. Путь до них составлял 400 метров и проходил по открытому полю. Как рассказали в ведомстве, военнослужащий проехал до них на мотоцикле настолько быстро, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не успели среагировать, а затем он помог восстановить связь. После этого российские войска смогли отбить окраину села, заключили в сообщении. Ранее начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Олег Чехов сообщал, как героизм связиста ВС России Дениса Аладина позволил поразить силы ВСУ на Южно-Донецком направлении. Под огнем противника он восстановил поврежденную проводную линию связи вблизи линии боевого соприкосновения, передает RT.

Российские военнослужащие отбили окраину села Новомайорское на Украине благодаря бойцу на мотоцикле, который помог восстановить связь с группой. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В итоге наши отбили окраину Новомайорского, где противник сумел зацепиться. Они выбили его оттуда», — говорится в сообщении министерства. Отмечается, что ВС РФ отбили одну из позиций украинцев, после чего связь с ними была потеряна. Путь до них составлял 400 метров и проходил по открытому полю. Как рассказали в ведомстве, военнослужащий проехал до них на мотоцикле настолько быстро, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не успели среагировать, а затем он помог восстановить связь. После этого российские войска смогли отбить окраину села, заключили в сообщении. Ранее начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Олег Чехов сообщал, как героизм связиста ВС России Дениса Аладина позволил поразить силы ВСУ на Южно-Донецком направлении. Под огнем противника он восстановил поврежденную проводную линию связи вблизи линии боевого соприкосновения, передает RT.