Российские войска отбили окраину Новомайорского с помощью связиста на мотоцикле

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Выставка, посвященная 300-летию Российской полиции в Государственном историческом музее Южного Урала. Челябинск, граната, оружие, рация, радиостанция, лимонка, ф1
Российский военный помог восстановить связь с группой в районе Новомайорского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие отбили окраину села Новомайорское на Украине благодаря бойцу на мотоцикле, который помог восстановить связь с группой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В итоге наши отбили окраину Новомайорского, где противник сумел зацепиться. Они выбили его оттуда», — говорится в сообщении министерства. Отмечается, что ВС РФ отбили одну из позиций украинцев, после чего связь с ними была потеряна. Путь до них составлял 400 метров и проходил по открытому полю.

Как рассказали в ведомстве, военнослужащий проехал до них на мотоцикле настолько быстро, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не успели среагировать, а затем он помог восстановить связь. После этого российские войска смогли отбить окраину села, заключили в сообщении.

Ранее начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Олег Чехов сообщал, как героизм связиста ВС России Дениса Аладина позволил поразить силы ВСУ на Южно-Донецком направлении. Под огнем противника он восстановил поврежденную проводную линию связи вблизи линии боевого соприкосновения, передает RT.

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Российские военнослужащие отбили окраину села Новомайорское на Украине благодаря бойцу на мотоцикле, который помог восстановить связь с группой. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В итоге наши отбили окраину Новомайорского, где противник сумел зацепиться. Они выбили его оттуда», — говорится в сообщении министерства. Отмечается, что ВС РФ отбили одну из позиций украинцев, после чего связь с ними была потеряна. Путь до них составлял 400 метров и проходил по открытому полю. Как рассказали в ведомстве, военнослужащий проехал до них на мотоцикле настолько быстро, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не успели среагировать, а затем он помог восстановить связь. После этого российские войска смогли отбить окраину села, заключили в сообщении. Ранее начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Олег Чехов сообщал, как героизм связиста ВС России Дениса Аладина позволил поразить силы ВСУ на Южно-Донецком направлении. Под огнем противника он восстановил поврежденную проводную линию связи вблизи линии боевого соприкосновения, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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