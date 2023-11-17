Пермские силовики накрыли нелегальную поставку сигарет на миллионы рублей

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении четырех мужчин, которых обвиняют в хранении и торговле контрфактными сигаретами. У них изъяли примерно 150 тысяч пачек табачных изделий на сумму порядка 12 млн рублей. Все фигуранты дела являются членами одной семьи — три родных брата и один троюродный, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении четырех мужчин, являвшихся членами одной семьи <…>. В ходе обысков в торговой точке и складском помещении на мини-рынке „Гача“ обнаружено и изъято около 150 тысяч пачек табачных изделий без „акцизок“. Общий ущерб от преступных действий злоумышленников — порядка 12 млн рублей», — указано на сайте ведомства.
Сейчас злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. Вскоре материалы дела передадут в Индустриальный районный суд Перми для рассмотрения.
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