Пермские силовики накрыли нелегальную поставку сигарет на миллионы рублей

В Перми осудят четырех братьев за торговлю контрфактными сигаретами

18 ноября 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Материалы уголовного дела рассмотрит суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении четырех мужчин, которых обвиняют в хранении и торговле контрфактными сигаретами. У них изъяли примерно 150 тысяч пачек табачных изделий на сумму порядка 12 млн рублей. Все фигуранты дела являются членами одной семьи — три родных брата и один троюродный, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении четырех мужчин, являвшихся членами одной семьи <…>. В ходе обысков в торговой точке и складском помещении на мини-рынке „Гача“ обнаружено и изъято около 150 тысяч пачек табачных изделий без „акцизок“. Общий ущерб от преступных действий злоумышленников — порядка 12 млн рублей», — указано на сайте ведомства. Сейчас злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. Вскоре материалы дела передадут в Индустриальный районный суд Перми для рассмотрения.

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении четырех мужчин, которых обвиняют в хранении и торговле контрфактными сигаретами. У них изъяли примерно 150 тысяч пачек табачных изделий на сумму порядка 12 млн рублей. Все фигуранты дела являются членами одной семьи — три родных брата и один троюродный, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении четырех мужчин, являвшихся членами одной семьи <…>. В ходе обысков в торговой точке и складском помещении на мини-рынке „Гача“ обнаружено и изъято около 150 тысяч пачек табачных изделий без „акцизок“. Общий ущерб от преступных действий злоумышленников — порядка 12 млн рублей», — указано на сайте ведомства. Сейчас злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. Вскоре материалы дела передадут в Индустриальный районный суд Перми для рассмотрения.