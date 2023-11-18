ГИБДД объявила о массовых проверках на дорогах страны

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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, гаи, полиция, гибдд, дпс, дорога
Сотрудники ГИБДД будут проверять водителей на трезвость Фото:

Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки на трезвость с 17 по 19 число. Об этом сообщили региональные управления Госавтоинспекции.

«В рамках сплошных проверок автоинспекторы останавливают все машины на определенном участке дороги и оценивают состояние каждого водителя, особое внимание уделяется наличию признаков опьянения», — отмечает пресс-служба Госавтоинспекции. Известно, что проверки пройдут в Рязанской, Ивановской, Пензенской, Смоленской и Кировской областях. А также в Республике Коми, в Крыму и на Алтае.

Ранее сообщалось, что жители Тюменской области стали чаще садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области рассказала, что каждые выходные инспекторы задерживают до 45 нетрезвых автолюбителей.

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Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки на трезвость с 17 по 19 число. Об этом сообщили региональные управления Госавтоинспекции. «В рамках сплошных проверок автоинспекторы останавливают все машины на определенном участке дороги и оценивают состояние каждого водителя, особое внимание уделяется наличию признаков опьянения», — отмечает пресс-служба Госавтоинспекции. Известно, что проверки пройдут в Рязанской, Ивановской, Пензенской, Смоленской и Кировской областях. А также в Республике Коми, в Крыму и на Алтае. Ранее сообщалось, что жители Тюменской области стали чаще садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области рассказала, что каждые выходные инспекторы задерживают до 45 нетрезвых автолюбителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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