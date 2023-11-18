ГИБДД объявила о массовых проверках на дорогах страны

18 ноября 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД будут проверять водителей на трезвость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки на трезвость с 17 по 19 число. Об этом сообщили региональные управления Госавтоинспекции. «В рамках сплошных проверок автоинспекторы останавливают все машины на определенном участке дороги и оценивают состояние каждого водителя, особое внимание уделяется наличию признаков опьянения», — отмечает пресс-служба Госавтоинспекции . Известно, что проверки пройдут в Рязанской, Ивановской, Пензенской, Смоленской и Кировской областях. А также в Республике Коми, в Крыму и на Алтае. Ранее сообщалось, что жители Тюменской области стали чаще садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области рассказала, что каждые выходные инспекторы задерживают до 45 нетрезвых автолюбителей.

Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки на трезвость с 17 по 19 число. Об этом сообщили региональные управления Госавтоинспекции. «В рамках сплошных проверок автоинспекторы останавливают все машины на определенном участке дороги и оценивают состояние каждого водителя, особое внимание уделяется наличию признаков опьянения», — отмечает пресс-служба Госавтоинспекции. Известно, что проверки пройдут в Рязанской, Ивановской, Пензенской, Смоленской и Кировской областях. А также в Республике Коми, в Крыму и на Алтае. Ранее сообщалось, что жители Тюменской области стали чаще садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области рассказала, что каждые выходные инспекторы задерживают до 45 нетрезвых автолюбителей.