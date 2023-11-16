Тюменцы стали чаще садиться за руль в пьяном виде

В Тюменской области стали чаще ловить пьяных водителей

17 ноября 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

По выходным в Тюменской области ловят до 45 пьяных водителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области стали чаще задерживать автолюбителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Пьяницы действительно стали чаще попадаться сотрудникам областной Госавтоинспекции. Особенно, в сельской местности. Там многие садятся за руль в нетрезвом состоянии повторно. То есть, людей совершенно не пугает уголовная ответственность, которая предусмотрена законом за подобное нарушение», — отметил инсайдер URA.RU. В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области агентству рассказали, что каждые выходные на дорогах региона инспекторы ДПС задерживают до 45 нетрезвых водителей. «Можно сказать, что всплеск пьянства за рулем в Тюменской области происходит каждые выходные. Поэтому Госавтоинспекция регулярно проводит сплошные проверки на трезвость, точечные рейды и другие мероприятия, нацеленные на борьбу с нарушителями», — рассказали агентству в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В Тюменской области стали чаще задерживать автолюбителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Пьяницы действительно стали чаще попадаться сотрудникам областной Госавтоинспекции. Особенно, в сельской местности. Там многие садятся за руль в нетрезвом состоянии повторно. То есть, людей совершенно не пугает уголовная ответственность, которая предусмотрена законом за подобное нарушение», — отметил инсайдер URA.RU. В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области агентству рассказали, что каждые выходные на дорогах региона инспекторы ДПС задерживают до 45 нетрезвых водителей. «Можно сказать, что всплеск пьянства за рулем в Тюменской области происходит каждые выходные. Поэтому Госавтоинспекция регулярно проводит сплошные проверки на трезвость, точечные рейды и другие мероприятия, нацеленные на борьбу с нарушителями», — рассказали агентству в пресс-службе областной Госавтоинспекции.