16 ноября 2023

Тюменцы стали чаще садиться за руль в пьяном виде

В Тюменской области стали чаще ловить пьяных водителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
По выходным в Тюменской области ловят до 45 пьяных водителей Фото:

В Тюменской области стали чаще задерживать автолюбителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Пьяницы действительно стали чаще попадаться сотрудникам областной Госавтоинспекции. Особенно, в сельской местности. Там многие садятся за руль в нетрезвом состоянии повторно. То есть, людей совершенно не пугает уголовная ответственность, которая предусмотрена законом за подобное нарушение», — отметил инсайдер URA.RU.

В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области агентству рассказали, что каждые выходные на дорогах региона инспекторы ДПС задерживают до 45 нетрезвых водителей. «Можно сказать, что всплеск пьянства за рулем в Тюменской области происходит каждые выходные. Поэтому Госавтоинспекция регулярно проводит сплошные проверки на трезвость, точечные рейды и другие мероприятия, нацеленные на борьбу с нарушителями», — рассказали агентству в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

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В Тюменской области стали чаще задерживать автолюбителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Пьяницы действительно стали чаще попадаться сотрудникам областной Госавтоинспекции. Особенно, в сельской местности. Там многие садятся за руль в нетрезвом состоянии повторно. То есть, людей совершенно не пугает уголовная ответственность, которая предусмотрена законом за подобное нарушение», — отметил инсайдер URA.RU. В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области агентству рассказали, что каждые выходные на дорогах региона инспекторы ДПС задерживают до 45 нетрезвых водителей. «Можно сказать, что всплеск пьянства за рулем в Тюменской области происходит каждые выходные. Поэтому Госавтоинспекция регулярно проводит сплошные проверки на трезвость, точечные рейды и другие мероприятия, нацеленные на борьбу с нарушителями», — рассказали агентству в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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