Москвич пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе

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Акция «Вальс Победы» и акция «Живая цепь памяти». Сургут, вечный огонь
В Москве мужчина пытался потушить Вечный огонь Фото:

В Москве мужчина пытался потушить Вечный огонь на территории мемориального комплекса «Поклонная гора». Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

«Сегодня ночью 49-летний злоумышленник попытался потушить Вечный огонь, вылив в него жидкость из пластиковой бутылки, а также разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, повредив их», — написали в telegram-канале надзорного ведомства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, которое передано для расследования в органы внутренних дел.

Сейчас нарушитель задержан. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о выборе ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что обеспечение сохранности Вечного огня является предметом особой заботы правительства города. По его словам, сотрудники Мосгаза осматривают конструкцию ежедневно, передает «Дни.ру».

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В Москве мужчина пытался потушить Вечный огонь на территории мемориального комплекса «Поклонная гора». Об этом сообщили в прокуратуре столицы. «Сегодня ночью 49-летний злоумышленник попытался потушить Вечный огонь, вылив в него жидкость из пластиковой бутылки, а также разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, повредив их», — написали в telegram-канале надзорного ведомства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, которое передано для расследования в органы внутренних дел. Сейчас нарушитель задержан. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о выборе ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что обеспечение сохранности Вечного огня является предметом особой заботы правительства города. По его словам, сотрудники Мосгаза осматривают конструкцию ежедневно, передает «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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