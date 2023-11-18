Москвич пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе

18 ноября 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

В Москве мужчина пытался потушить Вечный огонь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Москве мужчина пытался потушить Вечный огонь на территории мемориального комплекса «Поклонная гора». Об этом сообщили в прокуратуре столицы. «Сегодня ночью 49-летний злоумышленник попытался потушить Вечный огонь, вылив в него жидкость из пластиковой бутылки, а также разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, повредив их», — написали в telegram-канале надзорного ведомства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, которое передано для расследования в органы внутренних дел. Сейчас нарушитель задержан. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о выборе ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что обеспечение сохранности Вечного огня является предметом особой заботы правительства города. По его словам, сотрудники Мосгаза осматривают конструкцию ежедневно, передает «Дни.ру».

В Москве мужчина пытался потушить Вечный огонь на территории мемориального комплекса «Поклонная гора». Об этом сообщили в прокуратуре столицы. «Сегодня ночью 49-летний злоумышленник попытался потушить Вечный огонь, вылив в него жидкость из пластиковой бутылки, а также разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, повредив их», — написали в telegram-канале надзорного ведомства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, которое передано для расследования в органы внутренних дел. Сейчас нарушитель задержан. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о выборе ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что обеспечение сохранности Вечного огня является предметом особой заботы правительства города. По его словам, сотрудники Мосгаза осматривают конструкцию ежедневно, передает «Дни.ру».