Конверты с памятными оттисками разлетятся по стране (фото из архива)
В честь 250-летия городу Миассу (Челябинская область) вручили особенный подарок — пустой и именной конверт. Об этом сообщил в соцсетях мэр города Егор Ковальчук.
«Для Миасса — большая честь иметь свой именной конверт. Это увековечит город в истории. „Почта России“ нам в этом очень помогла», — написал Ковальчук на своей странице во «ВКонтакте».
Мэр отметил, что выпуск почтовой продукции — это знак благодарности и уважения многим поколениям миасцев, которые создавали город. Конверты с памятными оттисками станут ценными почтовыми сувенирами.
Оттиск украшает изображение Дворца культуры Автомобилестроителей
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