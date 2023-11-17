На юбилей города Миассу подарили пустой конверт. Фото

18 ноября 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Конверты с памятными оттисками разлетятся по стране (фото из архива) Фото: Марина Молдавская © URA.RU В честь 250-летия городу Миассу (Челябинская область) вручили особенный подарок — пустой и именной конверт. Об этом сообщил в соцсетях мэр города Егор Ковальчук. «Для Миасса — большая честь иметь свой именной конверт. Это увековечит город в истории. „Почта России“ нам в этом очень помогла», — написал Ковальчук на своей странице во «ВКонтакте». Мэр отметил, что выпуск почтовой продукции — это знак благодарности и уважения многим поколениям миасцев, которые создавали город. Конверты с памятными оттисками станут ценными почтовыми сувенирами. Оттиск украшает изображение Дворца культуры Автомобилестроителей Фото: страница во «ВКонтакте» Егора Ковальчука

В честь 250-летия городу Миассу (Челябинская область) вручили особенный подарок — пустой и именной конверт. Об этом сообщил в соцсетях мэр города Егор Ковальчук. «Для Миасса — большая честь иметь свой именной конверт. Это увековечит город в истории. „Почта России“ нам в этом очень помогла», — написал Ковальчук на своей странице во «ВКонтакте». Мэр отметил, что выпуск почтовой продукции — это знак благодарности и уважения многим поколениям миасцев, которые создавали город. Конверты с памятными оттисками станут ценными почтовыми сувенирами.