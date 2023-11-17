17 ноября 2023

На юбилей города Миассу подарили пустой конверт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол по итогам ЧМ2018 в Екатеринбурге. Моменты., моменты, конверт фирменный
Конверты с памятными оттисками разлетятся по стране (фото из архива) Фото:

В честь 250-летия городу Миассу (Челябинская область) вручили особенный подарок — пустой и именной конверт. Об этом сообщил в соцсетях мэр города Егор Ковальчук.

«Для Миасса — большая честь иметь свой именной конверт. Это увековечит город в истории. „Почта России“ нам в этом очень помогла», — написал Ковальчук на своей странице во «ВКонтакте».

Мэр отметил, что выпуск почтовой продукции — это знак благодарности и уважения многим поколениям миасцев, которые создавали город. Конверты с памятными оттисками станут ценными почтовыми сувенирами.

Оттиск украшает изображение Дворца культуры Автомобилестроителей
Оттиск украшает изображение Дворца культуры Автомобилестроителей
Фото:

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В честь 250-летия городу Миассу (Челябинская область) вручили особенный подарок — пустой и именной конверт. Об этом сообщил в соцсетях мэр города Егор Ковальчук. «Для Миасса — большая честь иметь свой именной конверт. Это увековечит город в истории. „Почта России“ нам в этом очень помогла», — написал Ковальчук на своей странице во «ВКонтакте». Мэр отметил, что выпуск почтовой продукции — это знак благодарности и уважения многим поколениям миасцев, которые создавали город. Конверты с памятными оттисками станут ценными почтовыми сувенирами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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