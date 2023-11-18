В Екатеринбурге и Челябинске дважды отменили концерты рэпера Scally Milano

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт группы Tesla Boy в «Доме Печати». Екатеринбург, концерт, микрофон, дом печати, вокал, tesla boy, певец, руки
Выступление отменено по семейным обстоятельствам артиста Фото:

Концерты рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев) отменены второй раз в Екатеринбурге и Челябинске. Причиной этому стали семейные обстоятельства артиста. Первый раз выступления были сорваны из-за состояния здоровья Дмитриева, сообщили представители движения «Стая Екб», проводившие его концертный тур по Уралу.

«К большому сожалению мы вынуждены сообщить об отмене концертов Scally Milano в Челябинске и Екатеринбурге по семейным обстоятельствам артиста! Фан встреча в Екатеринбурге также не состоится», — сказано в сообщении. Выступления были запланированы на 18 и 19 ноября. Купленные билеты можно вернуть у организаторов мероприятия.

Еще 20 октября Даниил Дмитриев перенес свои концерты в уральских городах из-за воспаления уха. Он отметил, что «буквально ничего не слышит» и надеется на понимание своих слушателей.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Концерты рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев) отменены второй раз в Екатеринбурге и Челябинске. Причиной этому стали семейные обстоятельства артиста. Первый раз выступления были сорваны из-за состояния здоровья Дмитриева, сообщили представители движения «Стая Екб», проводившие его концертный тур по Уралу. «К большому сожалению мы вынуждены сообщить об отмене концертов Scally Milano в Челябинске и Екатеринбурге по семейным обстоятельствам артиста! Фан встреча в Екатеринбурге также не состоится», — сказано в сообщении. Выступления были запланированы на 18 и 19 ноября. Купленные билеты можно вернуть у организаторов мероприятия. Еще 20 октября Даниил Дмитриев перенес свои концерты в уральских городах из-за воспаления уха. Он отметил, что «буквально ничего не слышит» и надеется на понимание своих слушателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...