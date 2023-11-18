В Екатеринбурге и Челябинске дважды отменили концерты рэпера Scally Milano

Концерты рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев) отменены второй раз в Екатеринбурге и Челябинске. Причиной этому стали семейные обстоятельства артиста. Первый раз выступления были сорваны из-за состояния здоровья Дмитриева, сообщили представители движения «Стая Екб», проводившие его концертный тур по Уралу.
«К большому сожалению мы вынуждены сообщить об отмене концертов Scally Milano в Челябинске и Екатеринбурге по семейным обстоятельствам артиста! Фан встреча в Екатеринбурге также не состоится», — сказано в сообщении. Выступления были запланированы на 18 и 19 ноября. Купленные билеты можно вернуть у организаторов мероприятия.
Еще 20 октября Даниил Дмитриев перенес свои концерты в уральских городах из-за воспаления уха. Он отметил, что «буквально ничего не слышит» и надеется на понимание своих слушателей.
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