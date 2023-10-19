Концерты рэпера Scally Milano отменили в Екатеринбурге и Челябинске

20 октября 2023 в 00:22 Размер текста - 17 +

Рэпер не сможет выступить на Урале из-за состояния здоровья Фото: Размик Закарян © URA.RU Концерты рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев) отменили в Челябинске и Екатеринбурге. Музыкант не сможет выступать из-за состояния здоровья. Об этом он сообщил представителям движения «Стая Екб», проводившим его концертный тур по уральским городам. «Не хочу огорчать вас, но выступление, которые запланированы на ближайшее время, переносятся на неопределенную дату. У меня воспаление уха. Я буквально ничего не слышу. Подобного у меня не было, лечусь уже на протяжении полутора недель. Надеюсь на ваше понимаю, так как мне нельзя слушать громкую музыку», — передает «Стая Екб» видеообращение Даниила Дмитриева. Концерты были намечены на 20 и 21 октября. Представители молодежного движения отметили, что возврат денежных средств за билеты можно осуществить в течении семи рабочих дней. Также пропуск на концерт можно сохранить на новую дату, анонс которой выйдет позже. Ранее URA.RU писало, что общественники попросили прокуратуру Свердловской области и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова отменить концерт Tribute Rammstein. Граждан смутило то, что в столице Урала будет звучать музыка немецкой группы.

Концерты рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев) отменили в Челябинске и Екатеринбурге. Музыкант не сможет выступать из-за состояния здоровья. Об этом он сообщил представителям движения «Стая Екб», проводившим его концертный тур по уральским городам. «Не хочу огорчать вас, но выступление, которые запланированы на ближайшее время, переносятся на неопределенную дату. У меня воспаление уха. Я буквально ничего не слышу. Подобного у меня не было, лечусь уже на протяжении полутора недель. Надеюсь на ваше понимаю, так как мне нельзя слушать громкую музыку», — передает «Стая Екб» видеообращение Даниила Дмитриева. Концерты были намечены на 20 и 21 октября. Представители молодежного движения отметили, что возврат денежных средств за билеты можно осуществить в течении семи рабочих дней. Также пропуск на концерт можно сохранить на новую дату, анонс которой выйдет позже. Ранее URA.RU писало, что общественники попросили прокуратуру Свердловской области и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова отменить концерт Tribute Rammstein. Граждан смутило то, что в столице Урала будет звучать музыка немецкой группы.