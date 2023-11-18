В Киеве западные наемники устроили поножовщину

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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Западный наемник ВСУ налетел с ножом на своего сослуживца, пишет «Страна.ua» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киеве в частном доме произошла поножовщина между бойцами интернационального легиона, в результате которой несколько человек были госпитализированы. Об этом рассказали источники в украинских правоохранительных органах.

«Во время драки британец Лион Мшери схватил нож и ударил им американца и канадца, нанеся им колотые раны рук и ног», — передает слова источников «Страна.ua». Там добавили. что конфликт возник во время распития алкогольных напитков. После этого началась драка. Пострадавшие были госпитализированы, заключили источники.

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В Киеве в частном доме произошла поножовщина между бойцами интернационального легиона, в результате которой несколько человек были госпитализированы. Об этом рассказали источники в украинских правоохранительных органах. «Во время драки британец Лион Мшери схватил нож и ударил им американца и канадца, нанеся им колотые раны рук и ног», — передает слова источников «Страна.ua». Там добавили. что конфликт возник во время распития алкогольных напитков. После этого началась драка. Пострадавшие были госпитализированы, заключили источники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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