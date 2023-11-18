Сбежавший в Россию украинский летчик помогал ВС РФ с начала СВО

Украинский пилот, который сбежал в Россию, еще в самом начале спецоперации перешел на сторону ВС РФ и оказывал помощь российской армии информационно. Об этом рассказал замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. Ранее о прилете пилота Военно-воздушных сил Украины рассказывал автор telegram-канала «Война. История. Оружие», блогер Кирилл Федоров.
«Украинский летчик с самого начала СВО перешел на нашу сторону и помогал нам информационно, а также другими способами», — написал Безсонов в своем telegram-канале. Он добавил, что вскоре ожидается обширное интервью с ним, которое расскажет больше о его роли в СВО и деятельности.
По словам автора telegram-канала «Война. История. Оружие» Кирилла Федорова в Россию прибыл пилот ВСУ. Федоров сообщил, что скоро будет проведено интервью с летчиком. Летчик ранее был старшим офицером и командиром звена в украинской армии.
Украинский пилот, который сбежал в Россию, еще в самом начале спецоперации перешел на сторону ВС РФ и оказывал помощь российской армии информационно. Об этом рассказал замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. Ранее о прилете пилота Военно-воздушных сил Украины рассказывал автор telegram-канала «Война. История. Оружие», блогер Кирилл Федоров. «Украинский летчик с самого начала СВО перешел на нашу сторону и помогал нам информационно, а также другими способами», — написал Безсонов в своем telegram-канале. Он добавил, что вскоре ожидается обширное интервью с ним, которое расскажет больше о его роли в СВО и деятельности. По словам автора telegram-канала «Война. История. Оружие» Кирилла Федорова в Россию прибыл пилот ВСУ. Федоров сообщил, что скоро будет проведено интервью с летчиком. Летчик ранее был старшим офицером и командиром звена в украинской армии.