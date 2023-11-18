Илон Маск повторно отправил ракету в космос
Предприниматель Илон Маск запустил ракету SpaceX StarShip с космодрома в Техасе. Об этом сообщает сама корпорация.
«Ракета-носитель с кораблем Starship успешно стартовала с космодрома в Техасе»», — сообщается в соцсети X со ссылкой на прямую трансляцию. Уточняется, что это уже второй запуск ракеты. Первый произошел в апреле текущего года, однако оказался неудачным.
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