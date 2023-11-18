Илон Маск успешно запустил ракету-носитель с кораблем Starship. Видео

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Церемония открытия ИННОПРОМ-2019. Екатеринбург, экран, илон маск
Илон Маск повторно отправил ракету в космос Фото:

Предприниматель Илон Маск запустил ракету SpaceX StarShip с космодрома в Техасе. Об этом сообщает сама корпорация.

«Ракета-носитель с кораблем Starship успешно стартовала с космодрома в Техасе»», — сообщается в соцсети X со ссылкой на прямую трансляцию. Уточняется, что это уже второй запуск ракеты. Первый произошел в апреле текущего года, однако оказался неудачным.

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Предприниматель Илон Маск запустил ракету SpaceX StarShip с космодрома в Техасе. Об этом сообщает сама корпорация. «Ракета-носитель с кораблем Starship успешно стартовала с космодрома в Техасе»», — сообщается в соцсети X со ссылкой на прямую трансляцию. Уточняется, что это уже второй запуск ракеты. Первый произошел в апреле текущего года, однако оказался неудачным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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