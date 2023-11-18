«Илон Маск» пригласил сам себя на форум в Москве. Видео

Искусственный Илон Маск пригласил сам себя на форум о фейках в Москве

18 ноября 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Илона Маска были бы рады видеть участником организаторы многих форумов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска пригласили на форум «Диалог о фейках», который пройдет в Москве, с помощью дипфейк-видео. Ролик опубликовали в соцсети X (экс-Twitter), которой владеет бизнесмен. На видео запечатлен искусственный Илон Маск. «Илон Маск, обращаюсь к тебе. Если не хочешь, чтобы твоя соцсеть стала таким же сборником дезинформации, как соцсеть твоего друга Марка, приглашаем тебя принять участие в этом форуме. Будь там, или я буду вместо тебя», — говорит «двойник» Маска. Также он угрожает падением акций его компании. «Приходи. Или вместо тебя выступлю я. Тебе же не нужно еще одно падение акций Tesla», — добавляет искусственный Маск. Ранее бизнесмена приглашали в Москву на форум, посвященный развитию искусственного интеллекта. Но позже организаторы эту информацию опровергли. Форум «Диалог о фейках», напомним, пройдет в столице России 22 ноября. Организатор мероприятия — АНО «Диалог Регионы». Ключевая тема — влияние недостоверных сообщений на различные сферы жизни россиян. На начало ноября 2023 года в российском сегменте интернета выявлено уже более 11 млн копий фейков. Агентство URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по борьбе с недостоверной информацией в СМИ и соцсетях. Видео: дипфейк, взятый из соцсети X, аккаунт Red Waving Скрин из соцсети X Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска пригласили на форум «Диалог о фейках», который пройдет в Москве, с помощью дипфейк-видео. Ролик опубликовали в соцсети X (экс-Twitter), которой владеет бизнесмен. На видео запечатлен искусственный Илон Маск. «Илон Маск, обращаюсь к тебе. Если не хочешь, чтобы твоя соцсеть стала таким же сборником дезинформации, как соцсеть твоего друга Марка, приглашаем тебя принять участие в этом форуме. Будь там, или я буду вместо тебя», — говорит «двойник» Маска. Также он угрожает падением акций его компании. «Приходи. Или вместо тебя выступлю я. Тебе же не нужно еще одно падение акций Tesla», — добавляет искусственный Маск. Ранее бизнесмена приглашали в Москву на форум, посвященный развитию искусственного интеллекта. Но позже организаторы эту информацию опровергли. Форум «Диалог о фейках», напомним, пройдет в столице России 22 ноября. Организатор мероприятия — АНО «Диалог Регионы». Ключевая тема — влияние недостоверных сообщений на различные сферы жизни россиян. На начало ноября 2023 года в российском сегменте интернета выявлено уже более 11 млн копий фейков. Агентство URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по борьбе с недостоверной информацией в СМИ и соцсетях. Видео: дипфейк, взятый из соцсети X, аккаунт Red Waving