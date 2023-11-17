Происшествия В Екатеринбурге обнаружили труп пенсионерки. Фото 18 ноября 2023 в 19:29 Размер текста - 17 + На месте происшествия работает следователь Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Железнодорожном районе Екатеринбурга обнаружен труп пожилой женщины. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Следственным отделом по Железнодорожному району организована процессуальная проверка. Следователь работает на месте происшествия», — сказано в сообщении. В УМВД сообщили, что информация об обнаружении тела пожилой женщины поступила в отдел полиции №11 около 16:00 часов. По предварительной информации, признаков криминала не усматривается. Фото: telegram-канал Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга https://t.me/BEZUMEKB/4246 В Железнодорожном районе Екатеринбурга обнаружен труп пожилой женщины. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Следственным отделом по Железнодорожному району организована процессуальная проверка. Следователь работает на месте происшествия», — сказано в сообщении. В УМВД сообщили, что информация об обнаружении тела пожилой женщины поступила в отдел полиции №11 около 16:00 часов. По предварительной информации, признаков криминала не усматривается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям