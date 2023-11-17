На месте происшествия работает следователь
В Железнодорожном районе Екатеринбурга обнаружен труп пожилой женщины. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
«Следственным отделом по Железнодорожному району организована процессуальная проверка. Следователь работает на месте происшествия», — сказано в сообщении. В УМВД сообщили, что информация об обнаружении тела пожилой женщины поступила в отдел полиции №11 около 16:00 часов. По предварительной информации, признаков криминала не усматривается.
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