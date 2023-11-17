17 ноября 2023

В Екатеринбурге обнаружили труп пенсионерки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Труп у Высоцкого. с бизнес-центра упал неизвестный. Екатеринбург
На месте происшествия работает следователь Фото:

В Железнодорожном районе Екатеринбурга обнаружен труп пожилой женщины. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«Следственным отделом по Железнодорожному району организована процессуальная проверка. Следователь работает на месте происшествия», — сказано в сообщении. В УМВД сообщили, что информация об обнаружении тела пожилой женщины поступила в отдел полиции №11 около 16:00 часов. По предварительной информации, признаков криминала не усматривается.

Фото:

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга обнаружен труп пожилой женщины. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Следственным отделом по Железнодорожному району организована процессуальная проверка. Следователь работает на месте происшествия», — сказано в сообщении. В УМВД сообщили, что информация об обнаружении тела пожилой женщины поступила в отдел полиции №11 около 16:00 часов. По предварительной информации, признаков криминала не усматривается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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