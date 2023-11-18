Даниил Медведев не вышел в финал теннисного турнира

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Медведев Даниил , теннис, Медведев Даниил
Теннисист Медведев проиграл итальянцу Фото:

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал итогового турнира в Турине. Он проиграл в полуфинале итальянцу Яннику Синнеру. Об этом сообщает РИА Новости.

«Даниил Медведев не смог выйти в финал итогового теннисного турнира в Турине: в полуфинале он проиграл Яннику Синнеру — 3:6, 7:6 (7:4), 1:6», — сообщает РИА Новости в своем telegram-канале. Уточняется, что это уже третье поражение итальянцу с октября нынешнего года.

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Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал итогового турнира в Турине. Он проиграл в полуфинале итальянцу Яннику Синнеру. Об этом сообщает РИА Новости. «Даниил Медведев не смог выйти в финал итогового теннисного турнира в Турине: в полуфинале он проиграл Яннику Синнеру — 3:6, 7:6 (7:4), 1:6», — сообщает РИА Новости в своем telegram-канале. Уточняется, что это уже третье поражение итальянцу с октября нынешнего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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