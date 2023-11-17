В Сочи туристы из ХМАО спасли от смерти двух людей, купавшихся в шторм. Видео

18 ноября 2023 в 22:19 Размер текста - 17 +

Жители Сургута достали из воды пьяных утопающих в Сочи Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Сочи двое туристов из Сургута (ХМАО) Александр и Долгат спасли пьяных девушку и парня, которые пошли купаться в шторм в середине ноября этого года. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Героями-спасателями оказались двое друзей из Сургута Александр и Долгат. Они отправились прогуляться по набережной и услышали крики „помогите!“. В воде они увидели девушку и парня, которые тонули и не могли выбраться из воды», — пишет telegram-канал Shot. Сначала югорчане вытащили парня, а потом бросились на помощь к девушке, у которой заканчивались силы. Она отплыла от берега на десять метров и начала захлебываться. По словам спасенных, в воду они пошли, так как хотели «поплавать на волнах». До этого пара немного выпила. Они уточнили, что спасателей на пляже не было, потому что купальный сезон уже закончился. Как отметил Александр, себя и Долгата он не считает героями, ведь они «сделали то, что должны были».

В Сочи двое туристов из Сургута (ХМАО) Александр и Долгат спасли пьяных девушку и парня, которые пошли купаться в шторм в середине ноября этого года. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Героями-спасателями оказались двое друзей из Сургута Александр и Долгат. Они отправились прогуляться по набережной и услышали крики „помогите!“. В воде они увидели девушку и парня, которые тонули и не могли выбраться из воды», — пишет telegram-канал Shot. Сначала югорчане вытащили парня, а потом бросились на помощь к девушке, у которой заканчивались силы. Она отплыла от берега на десять метров и начала захлебываться. По словам спасенных, в воду они пошли, так как хотели «поплавать на волнах». До этого пара немного выпила. Они уточнили, что спасателей на пляже не было, потому что купальный сезон уже закончился. Как отметил Александр, себя и Долгата он не считает героями, ведь они «сделали то, что должны были».