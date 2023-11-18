18 ноября 2023
17 ноября 2023

Уральский боксер Евгений Тищенко поборется за титул чемпиона мира WBA

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер профессионального бокса, посвященный 295-летию города Екатеринбурга. Екатеринбург, бокс, тищенко евгений, окандо вильямс
Евгений Тищенко будет бороться в весовой категории до 101,6 килограмм Фото:

Уральский боксер из Академии единоборств РМК Евгений Тищенко проведет бой за титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. Он сразится с немцем Леоном Хартом в Дубае 9 декабря, сообщает пресс-служба Академии единоборств РМК.

«Евгений Тищенко получил статус официального претендента на титул чемпиона мира WBA в весовой категории до 101,6 кг. Поединок состоится 9 декабря в Дубае, а его соперником станет немец Леон Харт», — говорится в сообщении. Уточняется, что оба бойца входят в рейтинг WBA в тяжелом весе. Тищенко занимает 10 место, а Харт — шестое.

На счету Евгения Тищенко — 12 побед (семь из которых — нокаут) и одно поражение, у немецкого спортсмена — 22 победы, пять поражений и одна ничья. В случае победы уральский боксер станет вторым чемпионом мира из Екатеринбурга. Первый, получивший такое звание — Шавкат Рахимов, который в 2022 году выиграл в битве за пояс IBF World.

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Уральский боксер из Академии единоборств РМК Евгений Тищенко проведет бой за титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. Он сразится с немцем Леоном Хартом в Дубае 9 декабря, сообщает пресс-служба Академии единоборств РМК. «Евгений Тищенко получил статус официального претендента на титул чемпиона мира WBA в весовой категории до 101,6 кг. Поединок состоится 9 декабря в Дубае, а его соперником станет немец Леон Харт», — говорится в сообщении. Уточняется, что оба бойца входят в рейтинг WBA в тяжелом весе. Тищенко занимает 10 место, а Харт — шестое. На счету Евгения Тищенко — 12 побед (семь из которых — нокаут) и одно поражение, у немецкого спортсмена — 22 победы, пять поражений и одна ничья. В случае победы уральский боксер станет вторым чемпионом мира из Екатеринбурга. Первый, получивший такое звание — Шавкат Рахимов, который в 2022 году выиграл в битве за пояс IBF World.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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