18 ноября 2023
17 ноября 2023

На трассе в Свердловской области насмерть сбили пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
В ГИБДД отметили, что пешеход шел по темной трассе без светоотражателей Фото:

Ночью 18 ноября на 32 километре трассы «Екатеринбург — Тюмень» водитель сбил пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался до приезда медиков. Об этом сообщили в telegram-канале ГИБДД Свердловской области.

«19-летний водитель автомобиля „ВАЗ 2114“, двигаясь со стороны г. Екатеринбурга в направлении п. Белоярский, на освещенном участке дороги, допустил наезд на пешехода пересекавшего проезжую часть в неположенном месте <…> В результате ДТП пешеход, мужчина на вид 35-40 лет, от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении. По словам водителя, пешеход вышел на дорогу неожиданно, машина не успела затормозить, поэтому не получилось избежать столкновения.

В сообщении отмечается, что стаж вождения автомобилиста — 1 год, к административной ответственности привлекался 25 раз, во время ДТП был трезв. В ГИБДД подчеркнули, что пешеход находился ночью на проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. Сейчас на месте работают инспекторы ДПС, проводится расследование. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП и родственников погибшего, его личность устанавливается.

Фото:

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Ночью 18 ноября на 32 километре трассы «Екатеринбург — Тюмень» водитель сбил пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался до приезда медиков. Об этом сообщили в telegram-канале ГИБДД Свердловской области. «19-летний водитель автомобиля „ВАЗ 2114“, двигаясь со стороны г. Екатеринбурга в направлении п. Белоярский, на освещенном участке дороги, допустил наезд на пешехода пересекавшего проезжую часть в неположенном месте <…> В результате ДТП пешеход, мужчина на вид 35-40 лет, от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении. По словам водителя, пешеход вышел на дорогу неожиданно, машина не успела затормозить, поэтому не получилось избежать столкновения. В сообщении отмечается, что стаж вождения автомобилиста — 1 год, к административной ответственности привлекался 25 раз, во время ДТП был трезв. В ГИБДД подчеркнули, что пешеход находился ночью на проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. Сейчас на месте работают инспекторы ДПС, проводится расследование. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП и родственников погибшего, его личность устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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