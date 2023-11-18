В Перми установят стелу в честь микрорайона «Молодежный»

19 ноября 2023 в 03:52 Размер текста - 17 +

В Перми монтируют новый арт-объект (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми 18 ноября рабочие начали монтировать стелу в микрорайоне «Молодежный». Об этом сообщили СМИ. «Стела разместится около дворца культуры „Искра“ в Перми. С этим проектом активисты ТОС „Молодежный“ вошли в число победителей конкурса социально-значимых проектов „Город — это мы“. Работы планируется завершить до конца ноября», — пишет интернет-газета «Текст». Микрорайон «Молодежный» стал активно застраиваться в 60-х годах прошлого века. Пермяки считают, что свое название микрорайон получил из-за большого числа молодежи, которая строила КамГЭС. В Перми 26 октября на площади Карла Маркса состоялось торжественное открытие стелы в честь присвоения звания города трудовой доблести столице Прикамья. На мероприятии с поздравлением выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В Перми 18 ноября рабочие начали монтировать стелу в микрорайоне «Молодежный». Об этом сообщили СМИ. «Стела разместится около дворца культуры „Искра“ в Перми. С этим проектом активисты ТОС „Молодежный“ вошли в число победителей конкурса социально-значимых проектов „Город — это мы“. Работы планируется завершить до конца ноября», — пишет интернет-газета «Текст». Микрорайон «Молодежный» стал активно застраиваться в 60-х годах прошлого века. Пермяки считают, что свое название микрорайон получил из-за большого числа молодежи, которая строила КамГЭС. В Перми 26 октября на площади Карла Маркса состоялось торжественное открытие стелы в честь присвоения звания города трудовой доблести столице Прикамья. На мероприятии с поздравлением выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.