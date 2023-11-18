18 ноября 2023
17 ноября 2023

Шумков поблагодарил работников ОПК за помощь ракетным войскам и артиллерии

Губернатор Шумков поздравил курганцев с Днем ракетных войск и артиллерии
© Служба новостей «URA.RU»
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День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Вадим Шумков обратился к жителям Курганской области Фото:

По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, он испытывает гордость за труд местных специалистов оборонно-промышленного комплекса, которые вносят вклад в развитие Вооруженных сил РФ. Это признание он сделал в рамках поздравления населения региона с Днем ракетных войск и артиллерии.

«Мы гордимся нашими специалистами и рабочими оборонной промышленности, которые упорным трудом вносят свой вклад в боевую мощь ракетных войск и артиллерии. Поздравляю вас с праздником!» — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Отдельного упоминания удостоились курганские военнослужащие 232-й Гвардейской Пражской Краснознаменной ордена Суворова II степени реактивной артиллерийской бригады. Их жизнь напрямую связана с ракетными войсками и артиллерией.

«Мы гордимся проявленными вами героизмом и отвагой, стойкостью и мужеством. Чтобы вы были спокойны за жен и детей, которые ждут вас домой, со своей стороны продолжим поддерживать ваши семьи. <…> Желаю всем, кто связал свою жизнь с этим родом войск, крепкого здоровья, счастья, достойного выполнения задач на благо Родины», — добавил Шумков.

Ранее к уральцам обратился полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Он поздравил ветеранов и военнослужащих ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником, отметив, что храбрость бойцов и научные разработки соотечественников вносят весомый вклад в укрепление безопасности страны.

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По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, он испытывает гордость за труд местных специалистов оборонно-промышленного комплекса, которые вносят вклад в развитие Вооруженных сил РФ. Это признание он сделал в рамках поздравления населения региона с Днем ракетных войск и артиллерии. «Мы гордимся нашими специалистами и рабочими оборонной промышленности, которые упорным трудом вносят свой вклад в боевую мощь ракетных войск и артиллерии. Поздравляю вас с праздником!» — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Отдельного упоминания удостоились курганские военнослужащие 232-й Гвардейской Пражской Краснознаменной ордена Суворова II степени реактивной артиллерийской бригады. Их жизнь напрямую связана с ракетными войсками и артиллерией. «Мы гордимся проявленными вами героизмом и отвагой, стойкостью и мужеством. Чтобы вы были спокойны за жен и детей, которые ждут вас домой, со своей стороны продолжим поддерживать ваши семьи. <…> Желаю всем, кто связал свою жизнь с этим родом войск, крепкого здоровья, счастья, достойного выполнения задач на благо Родины», — добавил Шумков. Ранее к уральцам обратился полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Он поздравил ветеранов и военнослужащих ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником, отметив, что храбрость бойцов и научные разработки соотечественников вносят весомый вклад в укрепление безопасности страны.
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