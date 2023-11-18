18 ноября 2023

Полпред УрФО Якушев поздравил уральцев с Днем ракетных войск и артиллерии

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Владимир Якушев на Руссом экономическом форуме. Челябинск, якушев владимир
Владимир Якушев отметил важность артиллеристов и ракетчиков в зоне СВО Фото:

Полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу (УрФО) Владимир Якушев поздравил ветеранов и военнослужащих ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником, который отмечается 19 ноября. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда.

«Уважаемые военнослужащие и ветераны ракетных войск и артиллерии, ученые и специалисты оборонно-промышленного комплекса! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Урал неразрывно связан с отечественной артиллерией. Именно ей обязана своим рождением промышленность нашего края», — написал Якушев в поздравлении. Он подчеркнул, что спустя века уральская сталь, храбрость бойцов и научные разработки регионов УрФО вносят весомый вклад в укрепление безопасности страны.

Полпред отметил, что сейчас на вооружении ракетных войск и артиллерии стоят современные комплексы и системы, многие из которых производятся на оборонно-промышленных комплексах УрФО. Он подчеркнул, что уральские воины-артиллеристы и ракетчики с честью выполняют свой долг на СВО, действуют слаженно и четко.

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Полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу (УрФО) Владимир Якушев поздравил ветеранов и военнослужащих ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником, который отмечается 19 ноября. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда. «Уважаемые военнослужащие и ветераны ракетных войск и артиллерии, ученые и специалисты оборонно-промышленного комплекса! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Урал неразрывно связан с отечественной артиллерией. Именно ей обязана своим рождением промышленность нашего края», — написал Якушев в поздравлении. Он подчеркнул, что спустя века уральская сталь, храбрость бойцов и научные разработки регионов УрФО вносят весомый вклад в укрепление безопасности страны. Полпред отметил, что сейчас на вооружении ракетных войск и артиллерии стоят современные комплексы и системы, многие из которых производятся на оборонно-промышленных комплексах УрФО. Он подчеркнул, что уральские воины-артиллеристы и ракетчики с честью выполняют свой долг на СВО, действуют слаженно и четко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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