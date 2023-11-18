Полпред УрФО Якушев поздравил уральцев с Днем ракетных войск и артиллерии

19 ноября 2023 в 02:21 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев отметил важность артиллеристов и ракетчиков в зоне СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу (УрФО) Владимир Якушев поздравил ветеранов и военнослужащих ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником, который отмечается 19 ноября. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда. «Уважаемые военнослужащие и ветераны ракетных войск и артиллерии, ученые и специалисты оборонно-промышленного комплекса! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Урал неразрывно связан с отечественной артиллерией. Именно ей обязана своим рождением промышленность нашего края», — написал Якушев в поздравлении. Он подчеркнул, что спустя века уральская сталь, храбрость бойцов и научные разработки регионов УрФО вносят весомый вклад в укрепление безопасности страны. Полпред отметил, что сейчас на вооружении ракетных войск и артиллерии стоят современные комплексы и системы, многие из которых производятся на оборонно-промышленных комплексах УрФО. Он подчеркнул, что уральские воины-артиллеристы и ракетчики с честью выполняют свой долг на СВО, действуют слаженно и четко.

Полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу (УрФО) Владимир Якушев поздравил ветеранов и военнослужащих ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником, который отмечается 19 ноября. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда. «Уважаемые военнослужащие и ветераны ракетных войск и артиллерии, ученые и специалисты оборонно-промышленного комплекса! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Урал неразрывно связан с отечественной артиллерией. Именно ей обязана своим рождением промышленность нашего края», — написал Якушев в поздравлении. Он подчеркнул, что спустя века уральская сталь, храбрость бойцов и научные разработки регионов УрФО вносят весомый вклад в укрепление безопасности страны. Полпред отметил, что сейчас на вооружении ракетных войск и артиллерии стоят современные комплексы и системы, многие из которых производятся на оборонно-промышленных комплексах УрФО. Он подчеркнул, что уральские воины-артиллеристы и ракетчики с честью выполняют свой долг на СВО, действуют слаженно и четко.