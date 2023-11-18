В Кургане из-за аварии в сети остались без воды промзона и детсад

19 ноября 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

В Кургане к нескольким домам перестала поступать холодная вода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за аварии в распределительной сети по Куйбышева холодная вода перестала поступать к нескольким жилым домам, в детский сад и на объекты промзоны. Подробностями случившегося поделились специалисты «Водного союза». «В Кургане авария на водопроводе. Без холодного водоснабжения дом 138а по Куйбышева (там расположен детский сад №29). Также ресурс не поступает в дома 140, 142, 142а, 146, 144г (промзона) по той же улице и в п. КСМ, 6», — написано в telegram-канале курганской коммунальной компании. На месте аварии сейчас работает бригада «Водного союза». Вода вновь вернется на объекты, как только поломка будет исправлена.

В Кургане из-за аварии в распределительной сети по Куйбышева холодная вода перестала поступать к нескольким жилым домам, в детский сад и на объекты промзоны. Подробностями случившегося поделились специалисты «Водного союза». «В Кургане авария на водопроводе. Без холодного водоснабжения дом 138а по Куйбышева (там расположен детский сад №29). Также ресурс не поступает в дома 140, 142, 142а, 146, 144г (промзона) по той же улице и в п. КСМ, 6», — написано в telegram-канале курганской коммунальной компании. На месте аварии сейчас работает бригада «Водного союза». Вода вновь вернется на объекты, как только поломка будет исправлена.