18 ноября 2023
17 ноября 2023

В Кургане из-за аварии в сети остались без воды промзона и детсад

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
В Кургане к нескольким домам перестала поступать холодная вода Фото:

В Кургане из-за аварии в распределительной сети по Куйбышева холодная вода перестала поступать к нескольким жилым домам, в детский сад и на объекты промзоны. Подробностями случившегося поделились специалисты «Водного союза».

«В Кургане авария на водопроводе. Без холодного водоснабжения дом 138а по Куйбышева (там расположен детский сад №29). Также ресурс не поступает в дома 140, 142, 142а, 146, 144г (промзона) по той же улице и в п. КСМ, 6», — написано в telegram-канале курганской коммунальной компании.

На месте аварии сейчас работает бригада «Водного союза». Вода вновь вернется на объекты, как только поломка будет исправлена.

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В Кургане из-за аварии в распределительной сети по Куйбышева холодная вода перестала поступать к нескольким жилым домам, в детский сад и на объекты промзоны. Подробностями случившегося поделились специалисты «Водного союза». «В Кургане авария на водопроводе. Без холодного водоснабжения дом 138а по Куйбышева (там расположен детский сад №29). Также ресурс не поступает в дома 140, 142, 142а, 146, 144г (промзона) по той же улице и в п. КСМ, 6», — написано в telegram-канале курганской коммунальной компании. На месте аварии сейчас работает бригада «Водного союза». Вода вновь вернется на объекты, как только поломка будет исправлена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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