18 ноября 2023

В Новокузнецке женщину придавило вывеской из-за урагана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, снег, зима, медицина, медицинская помощь, скорая помошь
Женщина, которую придавило вывеской, получила серьезные травмы Фото:

В Новокузнецке женщину придавило вывеской около торгового центра из-за сильного урагана. Из-под завалов ее вытаскивали местные жители.

«В Новокузнецке женщину придавило вывеской возле ТЦ — ее вытаскивали местные жители», — написали в telegram-канале Readovka. Прохожие подняли упавший баннер и вытащили пострадавшую. Она получила серьезные травмы. Уточняется, что крыши и вывески в городе срывало из-за мощного урагана.

Мощный ураган начался в Сибири утром в воскресенье 19 ноября. Из-за стихийного бедствия были повалены деревья, а также повреждены остановки и автомобили.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новокузнецке женщину придавило вывеской около торгового центра из-за сильного урагана. Из-под завалов ее вытаскивали местные жители. «В Новокузнецке женщину придавило вывеской возле ТЦ — ее вытаскивали местные жители», — написали в telegram-канале Readovka. Прохожие подняли упавший баннер и вытащили пострадавшую. Она получила серьезные травмы. Уточняется, что крыши и вывески в городе срывало из-за мощного урагана. Мощный ураган начался в Сибири утром в воскресенье 19 ноября. Из-за стихийного бедствия были повалены деревья, а также повреждены остановки и автомобили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...