Происшествия В Новокузнецке женщину придавило вывеской из-за урагана 19 ноября 2023 в 12:15 Размер текста - 17 + Женщина, которую придавило вывеской, получила серьезные травмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новокузнецке женщину придавило вывеской около торгового центра из-за сильного урагана. Из-под завалов ее вытаскивали местные жители. «В Новокузнецке женщину придавило вывеской возле ТЦ — ее вытаскивали местные жители», — написали в telegram-канале Readovka. Прохожие подняли упавший баннер и вытащили пострадавшую. Она получила серьезные травмы. Уточняется, что крыши и вывески в городе срывало из-за мощного урагана. Мощный ураган начался в Сибири утром в воскресенье 19 ноября. Из-за стихийного бедствия были повалены деревья, а также повреждены остановки и автомобили. В Новокузнецке женщину придавило вывеской около торгового центра из-за сильного урагана. Из-под завалов ее вытаскивали местные жители. «В Новокузнецке женщину придавило вывеской возле ТЦ — ее вытаскивали местные жители», — написали в telegram-канале Readovka. Прохожие подняли упавший баннер и вытащили пострадавшую. Она получила серьезные травмы. Уточняется, что крыши и вывески в городе срывало из-за мощного урагана. Мощный ураган начался в Сибири утром в воскресенье 19 ноября. Из-за стихийного бедствия были повалены деревья, а также повреждены остановки и автомобили. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям