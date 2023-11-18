В Новокузнецке женщину придавило вывеской из-за урагана

Женщина, которую придавило вывеской, получила серьезные травмы
В Новокузнецке женщину придавило вывеской около торгового центра из-за сильного урагана. Из-под завалов ее вытаскивали местные жители.
«В Новокузнецке женщину придавило вывеской возле ТЦ — ее вытаскивали местные жители», — написали в telegram-канале Readovka. Прохожие подняли упавший баннер и вытащили пострадавшую. Она получила серьезные травмы. Уточняется, что крыши и вывески в городе срывало из-за мощного урагана.
Мощный ураган начался в Сибири утром в воскресенье 19 ноября. Из-за стихийного бедствия были повалены деревья, а также повреждены остановки и автомобили.
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