Армия и оружие Военкор Руденко: бойцы ВСУ пачками сдаются в плен под Авдеевкой 19 ноября 2023 в 12:40 Размер текста - 17 + Украинские военные массово сдаются в плен близ Авдеевки Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ массово сдаются в плен под Авдеевкой. Об этом рассказал военкор Андрей Руденко. «Скажу одно, враг сдается в плен пачками. Хотят жить и это правильно!» — написал Андрей Руденко в своем telegram-канале. Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ массово сдаются в плен на запорожском направлении. Также недавно председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о пленении четверых украинских солдат после неудачной атаки около поселка Вербовое, передает деловое издание «Взгляд». ВСУ массово сдаются в плен под Авдеевкой. Об этом рассказал военкор Андрей Руденко. «Скажу одно, враг сдается в плен пачками. Хотят жить и это правильно!» — написал Андрей Руденко в своем telegram-канале. Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ массово сдаются в плен на запорожском направлении. Также недавно председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о пленении четверых украинских солдат после неудачной атаки около поселка Вербовое, передает деловое издание «Взгляд». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям