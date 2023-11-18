Военкор Руденко: бойцы ВСУ пачками сдаются в плен под Авдеевкой

Украинские военные массово сдаются в плен близ Авдеевки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ массово сдаются в плен под Авдеевкой. Об этом рассказал военкор Андрей Руденко.
«Скажу одно, враг сдается в плен пачками. Хотят жить и это правильно!» — написал Андрей Руденко в своем telegram-канале.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ массово сдаются в плен на запорожском направлении. Также недавно председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о пленении четверых украинских солдат после неудачной атаки около поселка Вербовое, передает деловое издание «Взгляд».
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