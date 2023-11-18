18 ноября 2023

Военкор Руденко: бойцы ВСУ пачками сдаются в плен под Авдеевкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock
Украинские военные массово сдаются в плен близ Авдеевки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ массово сдаются в плен под Авдеевкой. Об этом рассказал военкор Андрей Руденко.

«Скажу одно, враг сдается в плен пачками. Хотят жить и это правильно!» — написал Андрей Руденко в своем telegram-канале.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ массово сдаются в плен на запорожском направлении. Также недавно председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о пленении четверых украинских солдат после неудачной атаки около поселка Вербовое, передает деловое издание «Взгляд».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ массово сдаются в плен под Авдеевкой. Об этом рассказал военкор Андрей Руденко. «Скажу одно, враг сдается в плен пачками. Хотят жить и это правильно!» — написал Андрей Руденко в своем telegram-канале. Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ массово сдаются в плен на запорожском направлении. Также недавно председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о пленении четверых украинских солдат после неудачной атаки около поселка Вербовое, передает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...