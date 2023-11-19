В Новокузнецке объявили режим ЧС из-за урагана

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Аварийные службы восстанавливают электроснабжение в городе (архивное фото) Фото:
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По Сибири прошел мощный ураган

Власти Новокузнецка приняли решение о введении режима ЧС из-за урагана. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов.

«В городе объявлена чрезвычайная ситуация», — пишет Кузнецов в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что при урагане погибло три человека. По словам главы города, аварийные бригады восстанавливают стабильную работу электричества.

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Власти Новокузнецка приняли решение о введении режима ЧС из-за урагана. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов. «В городе объявлена чрезвычайная ситуация», — пишет Кузнецов в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что при урагане погибло три человека. По словам главы города, аварийные бригады восстанавливают стабильную работу электричества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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