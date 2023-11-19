В Новокузнецке объявили режим ЧС из-за урагана

Аварийные службы восстанавливают электроснабжение в городе (архивное фото)
новость из сюжетаПо Сибири прошел мощный ураган
Власти Новокузнецка приняли решение о введении режима ЧС из-за урагана. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов.
«В городе объявлена чрезвычайная ситуация», — пишет Кузнецов в своем
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