В Новокузнецке объявили режим ЧС из-за урагана

19 ноября 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Аварийные службы восстанавливают электроснабжение в городе (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета По Сибири прошел мощный ураган Власти Новокузнецка приняли решение о введении режима ЧС из-за урагана. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов. «В городе объявлена чрезвычайная ситуация», — пишет Кузнецов в своем telegram-канале . Ранее стало известно, что при урагане погибло три человека. По словам главы города, аварийные бригады восстанавливают стабильную работу электричества.

Власти Новокузнецка приняли решение о введении режима ЧС из-за урагана. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов. «В городе объявлена чрезвычайная ситуация», — пишет Кузнецов в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что при урагане погибло три человека. По словам главы города, аварийные бригады восстанавливают стабильную работу электричества.