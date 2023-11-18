В Екатеринбурге эвакуируют торговый центр «Мегаполис»

19 ноября 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

В торговом центре объявили о задымлении Фото: Размик Закарян © URA.RU В екатеринбургском торговом центре «Мегаполис» по громкоговорителю объявили о задымлении, из-за чего началась эвакуация посетителей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель агентства. «Нас экстренно начали выводить из торгового центра. В громкоговорителе сообщили о задымления здания. Сейчас большая часть посетителей столпились возле входа в „Мегаполис“» — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там сообщили, что сообщений о пожаре не поступало. «Либо ложная сработка, либо проверка локальной системы оповещения», — отметили в ведомстве.

В екатеринбургском торговом центре «Мегаполис» по громкоговорителю объявили о задымлении, из-за чего началась эвакуация посетителей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель агентства. «Нас экстренно начали выводить из торгового центра. В громкоговорителе сообщили о задымления здания. Сейчас большая часть посетителей столпились возле входа в „Мегаполис“» — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там сообщили, что сообщений о пожаре не поступало. «Либо ложная сработка, либо проверка локальной системы оповещения», — отметили в ведомстве.