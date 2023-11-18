В Екатеринбурге эвакуируют торговый центр «Мегаполис»

В екатеринбургском торговом центре «Мегаполис» по громкоговорителю объявили о задымлении, из-за чего началась эвакуация посетителей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель агентства.
«Нас экстренно начали выводить из торгового центра. В громкоговорителе сообщили о задымления здания. Сейчас большая часть посетителей столпились возле входа в „Мегаполис“» — сказал собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там сообщили, что сообщений о пожаре не поступало. «Либо ложная сработка, либо проверка локальной системы оповещения», — отметили в ведомстве.
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