Родителей не устроили правила перевозки детей в школу за городом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Талице (Свердловская область) возле средней общеобразовательной школы №55 родители учащихся устроили митинг из-за ее закрытия, на который сразу же съехались силовики и исполняющий обязанности мэра Михаил Михайлов, рассказала корреспонденту URA.RU экс-депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова.

«Народ собрался возле школы №55. Приехала полиция и исполняющий обязанности главы Михайлов. Полиция узнает у родителей, кто организатор собрания», — сказала Крылова.

По ее словам, причиной митинга стали волнения родителей из-за закрытия образовательного учреждения с 2024 года на реконструкцию. «Детей переводят в Троицкую школу №50, которая находится за городом. Школьный автобус будет не для всех, а только для тех, у кого из родителей нет автомобиля», — объяснила бывший депутат гордумы Асбеста.

Корреспондент URA.RU обратился в приемную администрации Талицкого городского округа. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее в Екатеринбурге из школы №22 массово увольнялись учителя, что и возмутило родителей учащихся. Дабы разобраться в причине увольнений, родители вышли на пикет к зданию образовательного учреждения. Полня информация о митинге и реакции департамента образования города — в сюжете URA.RU.

Фото: экс-депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова

Фото: экс-депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова