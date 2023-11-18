В Талице (Свердловская область) возле средней общеобразовательной школы №55 родители учащихся устроили митинг из-за ее закрытия, на который сразу же съехались силовики и исполняющий обязанности мэра Михаил Михайлов, рассказала корреспонденту URA.RU экс-депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова.
«Народ собрался возле школы №55. Приехала полиция и исполняющий обязанности главы Михайлов. Полиция узнает у родителей, кто организатор собрания», — сказала Крылова.
По ее словам, причиной митинга стали волнения родителей из-за закрытия образовательного учреждения с 2024 года на реконструкцию. «Детей переводят в Троицкую школу №50, которая находится за городом. Школьный автобус будет не для всех, а только для тех, у кого из родителей нет автомобиля», — объяснила бывший депутат гордумы Асбеста.
Корреспондент URA.RU обратился в приемную администрации Талицкого городского округа. На момент публикации ответ получить не удалось.
Ранее в Екатеринбурге из школы №22 массово увольнялись учителя, что и возмутило родителей учащихся. Дабы разобраться в причине увольнений, родители вышли на пикет к зданию образовательного учреждения. Полня информация о митинге и реакции департамента образования города — в сюжете URA.RU.
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