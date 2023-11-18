18 ноября 2023
17 ноября 2023

В Перми открыли памятник разработчику «Урагана» и «Смерча». Фото

Махонин: в Перми открыли памятник конструктору артиллерийских систем Калачникову
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин побывал на открытии памятника пермскому конструктору Фото:

В Перми в День ракетных войск и артиллерии открыли памятник конструктору Юрию Калачникову, который разработал системы залпового огня «Ураган» и «Смерч». Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Сегодня (19 ноября — прим. URA.RU) открыли памятник выдающемуся конструктору Юрию Калачникову. «Смерч», «Ураган», «Тюльпан» — эти и другие наименования мы ежедневно слышим в боевых сводках из зоны СВО. Все они были разработаны нашим земляком. Юрий Николаевич внес огромный вклад в создание современной <…> артиллерии. Благодаря ему пермская инженерная школа — одна из сильнейших в РФ, — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Калачников работал на «Мотовилихинских заводах» с 1928 года. Конструктор возглавлял разработку артиллерийского вооружения нового поколения до 1995-го. Ранее его именем назвали один из пермских скверов.

Артиллерийские орудия, разработанные Юрием Калачниковым, и сегодня используются на полях сражений
Артиллерийские орудия, разработанные Юрием Калачниковым, и сегодня используются на полях сражений
Фото:
РСЗО «Смерч» не имеет аналогов в мире
РСЗО «Смерч» не имеет аналогов в мире
Фото:

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В Перми в День ракетных войск и артиллерии открыли памятник конструктору Юрию Калачникову, который разработал системы залпового огня «Ураган» и «Смерч». Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. «Сегодня (19 ноября — прим. URA.RU) открыли памятник выдающемуся конструктору Юрию Калачникову. «Смерч», «Ураган», «Тюльпан» — эти и другие наименования мы ежедневно слышим в боевых сводках из зоны СВО. Все они были разработаны нашим земляком. Юрий Николаевич внес огромный вклад в создание современной <…> артиллерии. Благодаря ему пермская инженерная школа — одна из сильнейших в РФ, — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Калачников работал на «Мотовилихинских заводах» с 1928 года. Конструктор возглавлял разработку артиллерийского вооружения нового поколения до 1995-го. Ранее его именем назвали один из пермских скверов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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