В Перми открыли памятник разработчику «Урагана» и «Смерча». Фото

Махонин: в Перми открыли памятник конструктору артиллерийских систем Калачникову

19 ноября 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин побывал на открытии памятника пермскому конструктору Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми в День ракетных войск и артиллерии открыли памятник конструктору Юрию Калачникову, который разработал системы залпового огня «Ураган» и «Смерч». Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. «Сегодня (19 ноября — прим. URA.RU) открыли памятник выдающемуся конструктору Юрию Калачникову. «Смерч», «Ураган», «Тюльпан» — эти и другие наименования мы ежедневно слышим в боевых сводках из зоны СВО. Все они были разработаны нашим земляком. Юрий Николаевич внес огромный вклад в создание современной <…> артиллерии. Благодаря ему пермская инженерная школа — одна из сильнейших в РФ, — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Калачников работал на «Мотовилихинских заводах» с 1928 года. Конструктор возглавлял разработку артиллерийского вооружения нового поколения до 1995-го. Ранее его именем назвали один из пермских скверов. Артиллерийские орудия, разработанные Юрием Калачниковым, и сегодня используются на полях сражений Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина, https://t.me/mahonin59/4159 РСЗО «Смерч» не имеет аналогов в мире Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина, https://t.me/mahonin59/4159

В Перми в День ракетных войск и артиллерии открыли памятник конструктору Юрию Калачникову, который разработал системы залпового огня «Ураган» и «Смерч». Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. «Сегодня (19 ноября — прим. URA.RU) открыли памятник выдающемуся конструктору Юрию Калачникову. «Смерч», «Ураган», «Тюльпан» — эти и другие наименования мы ежедневно слышим в боевых сводках из зоны СВО. Все они были разработаны нашим земляком. Юрий Николаевич внес огромный вклад в создание современной <…> артиллерии. Благодаря ему пермская инженерная школа — одна из сильнейших в РФ, — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Калачников работал на «Мотовилихинских заводах» с 1928 года. Конструктор возглавлял разработку артиллерийского вооружения нового поколения до 1995-го. Ранее его именем назвали один из пермских скверов.