В Перми скверу дали имя разработчика систем «Смерч» и «Ураган»

29 декабря 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

В честь Юрия Калачникова, разработавшего РСЗО «Смерч», назовут сквер в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми будет переименован сквер имени Розалии Землячки, расположенный в Мотовилихинском районе. Ему предложено дать имя пермского инженера-конструктора, разработчика реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган» Юрия Калачникова. Соответствующую инициативу вынес на рассмотрение совета по топонимике управляющий директор ПАО «Мотовилихинские заводы» Сергей Дядькин. Члены совета поддержали данное предложение, на сайте администрации Перми. «Скверу, расположенному в створе улиц Лебедева, Землячки и Уральской, предложено дать имя выдающегося пермского конструктора Юрия Николаевича Калачникова. Под его руководством были разработаны боевые и транспортно-заряжающие машины систем залпового огня „Ураган“ и „Смерч“. […] Члены совета по топонимике поддержали это предложение», — информирует пресс-служба мэрии. Калачников также является разработчиком артиллерийской части первого в мире самоходного миномета «Тюльпан», семейства артиллерийских орудий «Нона», буксируемой пушки «Гиацинт-Б». Указанное вооружение производят Мотовилихинские заводы. В 2023 году исполнится 95 лет со дня рождения инженера-конструктора. Кроме того, на совете поддержал предложение о присвоении названия «Площадь трех столетий» пространству возле Речного вокзала и присвоении детской школе искусств №13 имени композитора Дмитрия Кабалевского, Еще одна инициатива, которая была поддержана членами совета по топонимике — присвоение одной из новых улиц в Мотовилихинском районе названия «улица профессора Чагина» в честь известного пермского ученого Георгия Чагина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми будет переименован сквер имени Розалии Землячки, расположенный в Мотовилихинском районе. Ему предложено дать имя пермского инженера-конструктора, разработчика реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган» Юрия Калачникова. Соответствующую инициативу вынес на рассмотрение совета по топонимике управляющий директор ПАО «Мотовилихинские заводы» Сергей Дядькин. Члены совета поддержали данное предложение, на сайте администрации Перми. «Скверу, расположенному в створе улиц Лебедева, Землячки и Уральской, предложено дать имя выдающегося пермского конструктора Юрия Николаевича Калачникова. Под его руководством были разработаны боевые и транспортно-заряжающие машины систем залпового огня „Ураган“ и „Смерч“. […] Члены совета по топонимике поддержали это предложение», — информирует пресс-служба мэрии. Калачников также является разработчиком артиллерийской части первого в мире самоходного миномета «Тюльпан», семейства артиллерийских орудий «Нона», буксируемой пушки «Гиацинт-Б». Указанное вооружение производят Мотовилихинские заводы. В 2023 году исполнится 95 лет со дня рождения инженера-конструктора. Кроме того, на совете поддержал предложение о присвоении названия «Площадь трех столетий» пространству возле Речного вокзала и присвоении детской школе искусств №13 имени композитора Дмитрия Кабалевского, Еще одна инициатива, которая была поддержана членами совета по топонимике — присвоение одной из новых улиц в Мотовилихинском районе названия «улица профессора Чагина» в честь известного пермского ученого Георгия Чагина.