В РПЦ призвали посмотреть на зачатие при изнасиловании «с другой стороны»

Иерей Колеснев призвал учитывать интересы ребенка, задумываясь об аборте

19 ноября 2023 в 20:36 Размер текста - 17 +

Иерей Роман Колеснев призвал посмотреть на зачатие при изнасиловании со стороны нерожденного ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Русской православной церкви (РПЦ) призвали посмотреть на зачатие при изнасиловании женщины со точки зрения нерожденного ребенка. С таким предложением выступил иерей Роман Колеснев, подчеркнув, что ребенок не виноват в том, каким образом он был зачат. «Изнасилование — это страшнейшая травма, но как мы смотрим, с какой стороны? Вот, если мы посмотрим со стороны ребенка, от собственного лица. Виноват ли сам ребенок в том, каким образом он был зачат, кем являются его родители?» — отметил иерей Роман Колеснев в эфире телеканала «Крым 24». Колесников также предложил задуматься о том, что бывают случаи, когда изнасилованию подвергается замужняя женщина. И тогда супруги принимают решение оставить ребенка. Он привел аналогию с тем, чтобы взять чужого ребенка из детдома и воспитать его как своего. Священнослужитель также подчеркнул, что ребенок в утробе матери уже не является «частью ее тела». В России в последние месяцы ведутся разговоры об ужесточении правил абортов . Такие беседы ведутся в Госдуме. По этому вопросу собираются мнения различных групп общественности. Уже активно обсуждается законопроект о запрете проведения абортов в частных клиниках. Экс-депутат Госдумы Инга Юмашева заявляла, что без запрета абортов Россия не сможет победить в спецоперации. В Совфеде призвали подумать на федеральном уровне об уголовной ответственности за склонение к аборту, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Русской православной церкви (РПЦ) призвали посмотреть на зачатие при изнасиловании женщины со точки зрения нерожденного ребенка. С таким предложением выступил иерей Роман Колеснев, подчеркнув, что ребенок не виноват в том, каким образом он был зачат. «Изнасилование — это страшнейшая травма, но как мы смотрим, с какой стороны? Вот, если мы посмотрим со стороны ребенка, от собственного лица. Виноват ли сам ребенок в том, каким образом он был зачат, кем являются его родители?» — отметил иерей Роман Колеснев в эфире телеканала «Крым 24». Колесников также предложил задуматься о том, что бывают случаи, когда изнасилованию подвергается замужняя женщина. И тогда супруги принимают решение оставить ребенка. Он привел аналогию с тем, чтобы взять чужого ребенка из детдома и воспитать его как своего. Священнослужитель также подчеркнул, что ребенок в утробе матери уже не является «частью ее тела». В России в последние месяцы ведутся разговоры об ужесточении правил абортов. Такие беседы ведутся в Госдуме. По этому вопросу собираются мнения различных групп общественности. Уже активно обсуждается законопроект о запрете проведения абортов в частных клиниках. Экс-депутат Госдумы Инга Юмашева заявляла, что без запрета абортов Россия не сможет победить в спецоперации. В Совфеде призвали подумать на федеральном уровне об уголовной ответственности за склонение к аборту, передает RT.