В России готовятся к запрету абортов: предложения депутатов Госдумы

Экс-депутат Юмашева: Россия не победит в СВО, если не запретит аборты

27 октября 2023 в 22:01 Размер текста - 17 +

В Госдуме обсудили инициативы, ограничивающие проведение абортов в России Фото: Илья Московец © URA.RU Экс-депутат Госдумы Инга Юмашева выступила за запрет абортов в России. По ее словам, без соответствующего ограничения РФ не сможет одержать победу над фашизмом на Украине в ходе спецоперации. А член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова предложила ужесточить правила искусственного прерывания беременности. URA.RU приводит главные заявления с круглого стола в Госдуме, посвященного абортам. Без запрета абортов Россия не победит в СВО Во время круглого стола в Госдуме по вопросам прерывания абортов руководитель благотворительного фонда по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей «Семья — Страна — Мир» Инга Юмашева заявила, что Россия не сможет победить фашизм на Украине без запрета на аборт внутри своей страны. По ее мнению, аборты по желанию являются убийством. Она считает это внутренним фашизмом и злом в целом. Необходимо разрешение отца на проведение абортов Член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова предложила внести законопроект, который не позволит женщине прервать беременность без согласия мужа при зарегистрированном браке. Если девушка несовершеннолетняя, то согласие на аборт должны дать оба ее родителя — мать и отец. Помимо этого Власова внесла предложение сократить срок, на котором можно будет прервать беременность в случаях изнасилования — с 22 до 12 недель. Также по ее мнению, необходимо перед абортом проводить ультразвуковое исследование с демонстрацией сердцебиения плода матери. Законная причина прерывания беременности Власова также предложила изменить социальные причины, которые позволят потенциальной матери провести аборт на законном основании. По мнению депутата, единственное основание, если женщина забеременела после изнасилования. «Социальным показанием для прерывания беременности является только беременность, наступившая в результате совершения преступления, связанном с насильственными действиями сексуального характера», — подчеркнула депутат. Также она предложила ввести административную ответственность за склонение к абортам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-депутат Госдумы Инга Юмашева выступила за запрет абортов в России. По ее словам, без соответствующего ограничения РФ не сможет одержать победу над фашизмом на Украине в ходе спецоперации. А член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова предложила ужесточить правила искусственного прерывания беременности. URA.RU приводит главные заявления с круглого стола в Госдуме, посвященного абортам. Во время круглого стола в Госдуме по вопросам прерывания абортов руководитель благотворительного фонда по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей «Семья — Страна — Мир» Инга Юмашева заявила, что Россия не сможет победить фашизм на Украине без запрета на аборт внутри своей страны. По ее мнению, аборты по желанию являются убийством. Она считает это внутренним фашизмом и злом в целом. Член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова предложила внести законопроект, который не позволит женщине прервать беременность без согласия мужа при зарегистрированном браке. Если девушка несовершеннолетняя, то согласие на аборт должны дать оба ее родителя — мать и отец. Помимо этого Власова внесла предложение сократить срок, на котором можно будет прервать беременность в случаях изнасилования — с 22 до 12 недель. Также по ее мнению, необходимо перед абортом проводить ультразвуковое исследование с демонстрацией сердцебиения плода матери. Власова также предложила изменить социальные причины, которые позволят потенциальной матери провести аборт на законном основании. По мнению депутата, единственное основание, если женщина забеременела после изнасилования. «Социальным показанием для прерывания беременности является только беременность, наступившая в результате совершения преступления, связанном с насильственными действиями сексуального характера», — подчеркнула депутат. Также она предложила ввести административную ответственность за склонение к абортам.