Экс-председатель пермской думы построил курятник Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший председатель Пермской городской думы похвастался новым курятником, который сделал сам. Об этом Юрий Уткин рассказал подписчикам на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Менее двух месяцев и дом для курочек построен своими руками! Новоселье и комфортные всесезонные условия они отметили отличной яйценоскостью», — пояснил Уткин в посте в соцсети.

На фотографиях, прикрепленных к посту видно, что курятник построен большой и комфортный для птиц. Он оборудован обогревателем, а стены украшены картинами.

Депутаты гордумы Перми отправили 27 октября 2020 года в отставку спикера Юрия Уткина. По словам депутатов, Уткин плохо справлялся со своей работой, разрушал принципы и наработки, которые сложились в течение предыдущих созывов. В свою очередь Уткин заявил, что проект решения о его отставке был внесен на рассмотрение думы «с очевидным нарушением регламента», но претензии к нему депутатов оставил без комментариев.

Бывший спикер Пермской городской думы построил новый курятник Фото: страница Юрия Уткина в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/id261263371