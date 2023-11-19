19 ноября 2023
18 ноября 2023

Экс-спикер думы Перми похвастался новым курятником. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зооуголок в ЦПКиО им. Маяковского. Екатеринбург, домашний скот, курятник, петухи
Экс-председатель пермской думы построил курятник Фото:

Бывший председатель Пермской городской думы похвастался новым курятником, который сделал сам. Об этом Юрий Уткин рассказал подписчикам на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Менее двух месяцев и дом для курочек построен своими руками! Новоселье и комфортные всесезонные условия они отметили отличной яйценоскостью», — пояснил Уткин в посте в соцсети.

На фотографиях, прикрепленных к посту видно, что курятник построен большой и комфортный для птиц. Он оборудован обогревателем, а стены украшены картинами.

Депутаты гордумы Перми отправили 27 октября 2020 года в отставку спикера Юрия Уткина. По словам депутатов, Уткин плохо справлялся со своей работой, разрушал принципы и наработки, которые сложились в течение предыдущих созывов. В свою очередь Уткин заявил, что проект решения о его отставке был внесен на рассмотрение думы «с очевидным нарушением регламента», но претензии к нему депутатов оставил без комментариев.

Бывший спикер Пермской городской думы построил новый курятник
Бывший спикер Пермской городской думы построил новый курятник
Фото:
Экс-председатель думы Перми рассказал подписчикам в соцсети о том, как построил комфортный курятник
Экс-председатель думы Перми рассказал подписчикам в соцсети о том, как построил комфортный курятник
Фото:

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Бывший председатель Пермской городской думы похвастался новым курятником, который сделал сам. Об этом Юрий Уткин рассказал подписчикам на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Менее двух месяцев и дом для курочек построен своими руками! Новоселье и комфортные всесезонные условия они отметили отличной яйценоскостью», — пояснил Уткин в посте в соцсети. На фотографиях, прикрепленных к посту видно, что курятник построен большой и комфортный для птиц. Он оборудован обогревателем, а стены украшены картинами. Депутаты гордумы Перми отправили 27 октября 2020 года в отставку спикера Юрия Уткина. По словам депутатов, Уткин плохо справлялся со своей работой, разрушал принципы и наработки, которые сложились в течение предыдущих созывов. В свою очередь Уткин заявил, что проект решения о его отставке был внесен на рассмотрение думы «с очевидным нарушением регламента», но претензии к нему депутатов оставил без комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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