Пермяки почти в полтора раза чаще стали брать авто в кредит

Пермский край стал одним из регионов-лидеров в России по выдаче автокредитов населению. Число пермяков, взявших кредит на покупку машины, увеличилось на 43%. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
«По итогам трех кварталов 2023 года займы на покупку авто получили почти 6,3 тысяч пермяков. За аналогичный период 2022 года показатель был около 4,4 тысяч автокредитов. Таким образом, число получателей автокредитов выросло на 43%» — пишет «РБК-Пермь» со ссылкой на данные НБКИ.
По данным издания, рост числа заемщиков в Прикамье связан с реализацией госпрограммы льготного автокредитования. Согласно экспертной оценке участников рынка, увеличение продаж автомобилей в кредит обусловлено ростом поставок машин в Россию из дружественных государств.
В Перми прогнозируют рост спроса на автомобили отечественных марок в 2024 году. Это связано с тем, что правительство РФ планирует субсидировать кредиты на покупку машин.
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