Челябинские школьники будут ездить на электричках за полцены круглый год

Школьники и студенты будут ездить по льготной цене не только в течение учебного года, но и в каникулы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские школьники и студенты смогут ездить на пригородных поездах за полцены весь год, в том числе и в каникулы. С такой инициативой выступил губернатор региона Алексей Текслер, сообщили 20 ноября в пресс-службе областного правительства.

«Инициатива учитывает пожелания родителей и студентов, так как зимние и летние месяцы являются самыми активными по использованию пригородного железнодорожного транспорта как школьниками, так и студентами. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании заксобрания региона», — сообщили в пресс-службе правительства.

Изменения будут касаться установления круглогодичного представления льготы школьникам и студентам в виде 50% скидки от действующих тарифов на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. В настоящее время льготы обучающимся не действуют с 15 июля по 1 сентября. Льгота распространяется на школьников старше семи лет и студентов училищ, колледжей, техникумов и вузов очной формы обучения.