19 ноября 2023
18 ноября 2023

Челябинские школьники будут ездить на электричках за полцены круглый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, электричка, электропоезд, пассажир, ржд, жд вокзал челябинск, пригородный поезд
Школьники и студенты будут ездить по льготной цене не только в течение учебного года, но и в каникулы Фото:

Челябинские школьники и студенты смогут ездить на пригородных поездах за полцены весь год, в том числе и в каникулы. С такой инициативой выступил губернатор региона Алексей Текслер, сообщили 20 ноября в пресс-службе областного правительства.

«Инициатива учитывает пожелания родителей и студентов, так как зимние и летние месяцы являются самыми активными по использованию пригородного железнодорожного транспорта как школьниками, так и студентами. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании заксобрания региона», — сообщили в пресс-службе правительства.

Изменения будут касаться установления круглогодичного представления льготы школьникам и студентам в виде 50% скидки от действующих тарифов на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. В настоящее время льготы обучающимся не действуют с 15 июля по 1 сентября. Льгота распространяется на школьников старше семи лет и студентов училищ, колледжей, техникумов и вузов очной формы обучения.

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Челябинские школьники и студенты смогут ездить на пригородных поездах за полцены весь год, в том числе и в каникулы. С такой инициативой выступил губернатор региона Алексей Текслер, сообщили 20 ноября в пресс-службе областного правительства. «Инициатива учитывает пожелания родителей и студентов, так как зимние и летние месяцы являются самыми активными по использованию пригородного железнодорожного транспорта как школьниками, так и студентами. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании заксобрания региона», — сообщили в пресс-службе правительства. Изменения будут касаться установления круглогодичного представления льготы школьникам и студентам в виде 50% скидки от действующих тарифов на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. В настоящее время льготы обучающимся не действуют с 15 июля по 1 сентября. Льгота распространяется на школьников старше семи лет и студентов училищ, колледжей, техникумов и вузов очной формы обучения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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