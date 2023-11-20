Экс-президент США поздравил «мини-Трампа» с победой на президентских выборах в Аргентине

Трамп поддержал избранного президента Аргентины

Трамп поздравил Милея с победой Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Экс-президент США Дональд Трамп поздравил нового президента Аргентины Хавьера Милея с победой на выборах. Милей — поклонник бывшего президента США. Он придерживается крайне правых и провокационных взглядов, за что на родине его прозвали «мини-Трампом».

«Поздравляем Хавьера Милея с отличной гонкой за пост президента Аргентины. Весь мир смотрел! Я очень горжусь вами», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Он добавил, что Милей изменит страну и сделает ее великой.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Из данных подсчета 86,59% голосов следует, что победу одержал Милей. Оппонент и кандидат от правящей партии Серхио Масса поздравил его и пожелал удачи. URA.RU приводило всю информацию, которая известна о новом лидере страны.