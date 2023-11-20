Экс-президент США поздравил «мини-Трампа» с победой на президентских выборах в Аргентине

Трамп поддержал избранного президента Аргентины
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Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Трамп поздравил Милея с победой Фото:

Экс-президент США Дональд Трамп поздравил нового президента Аргентины Хавьера Милея с победой на выборах. Милей — поклонник бывшего президента США. Он придерживается крайне правых и провокационных взглядов, за что на родине его прозвали «мини-Трампом».

«Поздравляем Хавьера Милея с отличной гонкой за пост президента Аргентины. Весь мир смотрел! Я очень горжусь вами», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Он добавил, что Милей изменит страну и сделает ее великой.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Из данных подсчета 86,59% голосов следует, что победу одержал Милей. Оппонент и кандидат от правящей партии Серхио Масса поздравил его и пожелал удачи. URA.RU приводило всю информацию, которая известна о новом лидере страны.

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Экс-президент США Дональд Трамп поздравил нового президента Аргентины Хавьера Милея с победой на выборах. Милей — поклонник бывшего президента США. Он придерживается крайне правых и провокационных взглядов, за что на родине его прозвали «мини-Трампом». «Поздравляем Хавьера Милея с отличной гонкой за пост президента Аргентины. Весь мир смотрел! Я очень горжусь вами», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Он добавил, что Милей изменит страну и сделает ее великой. 19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Из данных подсчета 86,59% голосов следует, что победу одержал Милей. Оппонент и кандидат от правящей партии Серхио Масса поздравил его и пожелал удачи. URA.RU приводило всю информацию, которая известна о новом лидере страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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