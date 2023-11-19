Пермского общественника заподозрили в легализации незаконных мигрантов

20 ноября 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Полиция провела обыски и нашла доказательства вины общественника Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми помощника руководителя одной из общественных организаций полиция подозревает в организации нелегальной миграции. По версии следователей, он за деньги заключал с иностранцами фиктивные трудовые договоры, и так же фиктивно регистрировал их по месту жительства. В полиции отмечают, что сам подозреваемый — «уроженец одной из азиатских республик». «Уроженец одной из азиатских республик подозревается в организации незаконной миграции. Установлено, что с августа 2022 по июль 2023 года 53-летний мужчина, являясь помощником председателя одной из региональных общественных организаций, заключил фиктивные трудовые договоры с иностранцами, на основании которых они получали право длительно время легально находится на территории Пермского края», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. У подозреваемого провели обыски, обнаружив документы, доказывающие его вину. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.

В Перми помощника руководителя одной из общественных организаций полиция подозревает в организации нелегальной миграции. По версии следователей, он за деньги заключал с иностранцами фиктивные трудовые договоры, и так же фиктивно регистрировал их по месту жительства. В полиции отмечают, что сам подозреваемый — «уроженец одной из азиатских республик». «Уроженец одной из азиатских республик подозревается в организации незаконной миграции. Установлено, что с августа 2022 по июль 2023 года 53-летний мужчина, являясь помощником председателя одной из региональных общественных организаций, заключил фиктивные трудовые договоры с иностранцами, на основании которых они получали право длительно время легально находится на территории Пермского края», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. У подозреваемого провели обыски, обнаружив документы, доказывающие его вину. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.