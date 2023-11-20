Shot: подросток умер, надышавшись дезодорантом

Подросток из Конаково (Тверская область) умер после того, как надышался содержимым дезодоранта. Об этом сообщает источник telegram-канала Shot.
«16-летний школьник из Конаково вечером 18 ноября возвращался домой и решил в подъезде подышать своим новым дезодорантом. Однако немного переусердствовал, потерял сознание и умер», — говорится в сообщении. Сейчас выясняются подробности произошедшего. Известно, что ребенок стоял на учете в ПДН (подразделение полиции по работе с несовершеннолетними) и был судим за кражу.
Ранее школьник из ЯНАО отравился, надышавшись в гараже бензином. Ему было 15 лет. Также в Сургуте подросток умер из-за отравления угарным газом. Он прогревал машину в гараже по просьбе отца, который находился на вахте. Тело мальчика обнаружила мать.
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