Shot: подросток умер, надышавшись дезодорантом

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Места убийств пенсионеров и полицейского. Екатеринбург, подъезд, дверной звонок, многоквартирный дом, этаж
Подросток стоит на учете в ПДН Фото:

Подросток из Конаково (Тверская область) умер после того, как надышался содержимым дезодоранта. Об этом сообщает источник telegram-канала Shot.

«16-летний школьник из Конаково вечером 18 ноября возвращался домой и решил в подъезде подышать своим новым дезодорантом. Однако немного переусердствовал, потерял сознание и умер», — говорится в сообщении. Сейчас выясняются подробности произошедшего. Известно, что ребенок стоял на учете в ПДН (подразделение полиции по работе с несовершеннолетними) и был судим за кражу.

Ранее школьник из ЯНАО отравился, надышавшись в гараже бензином. Ему было 15 лет. Также в Сургуте подросток умер из-за отравления угарным газом. Он прогревал машину в гараже по просьбе отца, который находился на вахте. Тело мальчика обнаружила мать.

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Подросток из Конаково (Тверская область) умер после того, как надышался содержимым дезодоранта. Об этом сообщает источник telegram-канала Shot. «16-летний школьник из Конаково вечером 18 ноября возвращался домой и решил в подъезде подышать своим новым дезодорантом. Однако немного переусердствовал, потерял сознание и умер», — говорится в сообщении. Сейчас выясняются подробности произошедшего. Известно, что ребенок стоял на учете в ПДН (подразделение полиции по работе с несовершеннолетними) и был судим за кражу. Ранее школьник из ЯНАО отравился, надышавшись в гараже бензином. Ему было 15 лет. Также в Сургуте подросток умер из-за отравления угарным газом. Он прогревал машину в гараже по просьбе отца, который находился на вахте. Тело мальчика обнаружила мать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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