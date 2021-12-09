В ХМАО подросток погиб, прогревая машину

Шестнадцатилетний подросток был обнаружен погибшим в салоне автомобиля в Сургуте. Причиной смерти стало отравление угарным газом, сообщает СУ СКР по ХМАО.
Подросток вышел прогреть автомобиль по просьбе отца, который находился на вахте. Тело мальчика обнаружила мать, которая стала волноваться из-за долгого отсутствия сына.
«Его отец работает вахтовым методом, оставил ключи от машины и просил периодически выходить прогревать автомобиль. Подросток в очередной раз вышел прогреть машину, однако надышался угарным газом, так как автомобиль почти полностью находился под снегом. Газу просто некуда было выходить», — рассказали в СУ СКР по ХМАО.
Ранее URA.RU писало, что беспрерывная работа кондиционера в припаркованной машине может привести к летальному исходу из-за скопления угарного газа в салоне автомобиля. Об этом рассказал доцент Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Лев Зиманов.
Шестнадцатилетний подросток был обнаружен погибшим в салоне автомобиля в Сургуте. Причиной смерти стало отравление угарным газом, сообщает СУ СКР по ХМАО. Подросток вышел прогреть автомобиль по просьбе отца, который находился на вахте. Тело мальчика обнаружила мать, которая стала волноваться из-за долгого отсутствия сына. «Его отец работает вахтовым методом, оставил ключи от машины и просил периодически выходить прогревать автомобиль. Подросток в очередной раз вышел прогреть машину, однако надышался угарным газом, так как автомобиль почти полностью находился под снегом. Газу просто некуда было выходить», — рассказали в СУ СКР по ХМАО. Ранее URA.RU писало, что беспрерывная работа кондиционера в припаркованной машине может привести к летальному исходу из-за скопления угарного газа в салоне автомобиля. Об этом рассказал доцент Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Лев Зиманов.