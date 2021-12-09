09 декабря 2021
08 декабря 2021

В ХМАО подросток погиб, прогревая машину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поселок Излучинск. Нижневартовский район, сугроб, машина в снегу
В Сургуте подросток погиб в автомобиле из-за отравления угарным газом (архивное фото) Фото:

Шестнадцатилетний подросток был обнаружен погибшим в салоне автомобиля в Сургуте. Причиной смерти стало отравление угарным газом, сообщает СУ СКР по ХМАО.

Подросток вышел прогреть автомобиль по просьбе отца, который находился на вахте. Тело мальчика обнаружила мать, которая стала волноваться из-за долгого отсутствия сына.

«Его отец работает вахтовым методом, оставил ключи от машины и просил периодически выходить прогревать автомобиль. Подросток в очередной раз вышел прогреть машину, однако надышался угарным газом, так как автомобиль почти полностью находился под снегом. Газу просто некуда было выходить», — рассказали в СУ СКР по ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что беспрерывная работа кондиционера в припаркованной машине может привести к летальному исходу из-за скопления угарного газа в салоне автомобиля. Об этом рассказал доцент Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Лев Зиманов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Шестнадцатилетний подросток был обнаружен погибшим в салоне автомобиля в Сургуте. Причиной смерти стало отравление угарным газом, сообщает СУ СКР по ХМАО. Подросток вышел прогреть автомобиль по просьбе отца, который находился на вахте. Тело мальчика обнаружила мать, которая стала волноваться из-за долгого отсутствия сына. «Его отец работает вахтовым методом, оставил ключи от машины и просил периодически выходить прогревать автомобиль. Подросток в очередной раз вышел прогреть машину, однако надышался угарным газом, так как автомобиль почти полностью находился под снегом. Газу просто некуда было выходить», — рассказали в СУ СКР по ХМАО. Ранее URA.RU писало, что беспрерывная работа кондиционера в припаркованной машине может привести к летальному исходу из-за скопления угарного газа в салоне автомобиля. Об этом рассказал доцент Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Лев Зиманов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...