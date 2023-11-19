Без вести пропавшего челябинца нашли мертвым в лесу

Предварительно, мужчина скончался от обморожения Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В лесу на окраине Пласта (Челябинская область) нашли труп человека. Информацию об этом 20 ноября URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. По данным агентства, погибший числился, как без вести пропавший.

«По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным URA.RU, погибшим является 41-летний мужчина. Предварительно он скончался от обморожения. Его искали почти две недели.