Без вести пропавшего челябинца нашли мертвым в лесу

Предварительно, мужчина скончался от обморожения
В лесу на окраине Пласта (Челябинская область) нашли труп человека. Информацию об этом 20 ноября URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. По данным агентства, погибший числился, как без вести пропавший.
«По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
По данным URA.RU, погибшим является 41-летний мужчина. Предварительно он скончался от обморожения. Его искали почти две недели.
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