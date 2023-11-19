19 ноября 2023

Без вести пропавшего челябинца нашли мертвым в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зимние виды города. Пермь, зима, иней, заморозки, мороз
Предварительно, мужчина скончался от обморожения Фото:

В лесу на окраине Пласта (Челябинская область) нашли труп человека. Информацию об этом 20 ноября URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. По данным агентства, погибший числился, как без вести пропавший.

«По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным URA.RU, погибшим является 41-летний мужчина. Предварительно он скончался от обморожения. Его искали почти две недели.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В лесу на окраине Пласта (Челябинская область) нашли труп человека. Информацию об этом 20 ноября URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. По данным агентства, погибший числился, как без вести пропавший. «По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, погибшим является 41-летний мужчина. Предварительно он скончался от обморожения. Его искали почти две недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...