У пенсионера из Нижневартовска снимают всю зарплату из-за банкротства

20 ноября 2023 в 20:47 Размер текста - 17 +

Мужчина был вынужден оформить банкротство, однако после этого у него начали списывать пенсию, а позже и зарплату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У военного пенсионера из Нижневартовска (ХМАО) через полтора года после оформления банкротства судебные приставы удерживают и зарплату, и пенсию. Об этом сам Анатолий (имя изменено) рассказал корреспонденту URA.RU. «После пандемии в моей жизни возникла такая ситуация, что пришлось оформить банкротство. Дело дошло до судебных приставов. На тот момент я не работал, и у меня был единственный доход — военная пенсия. Затем в счет оплаты долга с пенсии начали снимать половину, несмотря на то, что я писал заявление судебным приставам на предоставление прожиточного минимума. Кроме того, с остатка на счетах списывались алименты на детей», — рассказал мужчина агентству. Чтобы не остаться совсем без средств к существованию, Анатолий начал получать оставшуюся половину пенсии наличными. Год назад мужчина нашел новую работу, и его зарплата так же как и пенсия начала приходить с удержанием 50%. Причем ее остаток тоже продолжили снимать в ОСП. Мужчина был вынужден перевести зарплату на счет другого банка, чтобы сохранить половину суммы. Для уточнения деталей по данному вопросу корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УФССП Югры. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о том, что у пенсионера-инвалида из Нижневартовска (ХМАО) повторно списали деньги за выплаченный еще в 2020 году кредит. За последний месяц со счета мужчины сняли всю пенсию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У военного пенсионера из Нижневартовска (ХМАО) через полтора года после оформления банкротства судебные приставы удерживают и зарплату, и пенсию. Об этом сам Анатолий (имя изменено) рассказал корреспонденту URA.RU. «После пандемии в моей жизни возникла такая ситуация, что пришлось оформить банкротство. Дело дошло до судебных приставов. На тот момент я не работал, и у меня был единственный доход — военная пенсия. Затем в счет оплаты долга с пенсии начали снимать половину, несмотря на то, что я писал заявление судебным приставам на предоставление прожиточного минимума. Кроме того, с остатка на счетах списывались алименты на детей», — рассказал мужчина агентству. Чтобы не остаться совсем без средств к существованию, Анатолий начал получать оставшуюся половину пенсии наличными. Год назад мужчина нашел новую работу, и его зарплата так же как и пенсия начала приходить с удержанием 50%. Причем ее остаток тоже продолжили снимать в ОСП. Мужчина был вынужден перевести зарплату на счет другого банка, чтобы сохранить половину суммы. Для уточнения деталей по данному вопросу корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УФССП Югры. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о том, что у пенсионера-инвалида из Нижневартовска (ХМАО) повторно списали деньги за выплаченный еще в 2020 году кредит. За последний месяц со счета мужчины сняли всю пенсию.