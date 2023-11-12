Инвалид из ХМАО залез в долги из-за повторного списания выплаченного кредита

13 ноября 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Мужчина узнал о том, что с него повторно требуют деньги только через год после суда Фото: Денис Моргунов © URA.RU У пенсионера-инвалида из Нижневартовска (ХМАО) повторно списали деньги за выплаченный еще в 2020 году кредит. За последний месяц со счета мужчины изъяли всю пенсию. Об этом Михаил (имя изменено) сообщил агентству URA.RU. По словам мужчины, в 2020 году он оплатил два кредита, которые ранее брал в «Восточном» банке (позже произошло слияние с «Совкомбанком»), и получил все подтверждающие документы. «То, что в 2022 году „Совкомбанк“ подал на меня в суд за неуплату долга по кредиту, выяснилось, когда приставы приехали ко мне, чтобы изъять мою машину. Я не получил ни одной повестки в суд, поэтому его провели без меня и обязали выплатить 380 тысяч рублей. Юристы помочь не смогли, так как срок для апелляции прошел, и мне пришлось взять в долг 200 тысяч и заплатить, чтобы у меня не забрали машину. Я инвалид третьей группы, и мне без нее тяжело передвигаться», — рассказал Михаил. После того как мужчине удалось погасить долг перед УФССП, у него снова начали списывать деньги, но уже с пенсионной карты. Дошло до того, что в октябре счет Михаила оказался в минусе, после очередного снятия. «На питание бы хоть что-то оставили. А у меня полностью сняли пенсию, просто обескровили! Приставы сняли деньги, а когда я пошел разбираться, оформили возврат, но средства так и не вернулись на карту», — пояснил пенсионер. Корреспондент агентства направил запросы в пресс-службу УФССП Югры и в «Совкомбанк» для выяснения обстоятельств дела. На момент публикации журналисту не ответили. Ранее URA.RU писало о том, что у жительницы Нижневартовска (ХМАО) с первой группой инвалидности судебные приставы и банк изымают 100% пенсии. Женщина хотела с помощью юристов отменить процент выплат по кредиту после того, как ослепла и пережила ампутацию ноги, однако в итоге совсем лишилась средств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У пенсионера-инвалида из Нижневартовска (ХМАО) повторно списали деньги за выплаченный еще в 2020 году кредит. За последний месяц со счета мужчины изъяли всю пенсию. Об этом Михаил (имя изменено) сообщил агентству URA.RU. По словам мужчины, в 2020 году он оплатил два кредита, которые ранее брал в «Восточном» банке (позже произошло слияние с «Совкомбанком»), и получил все подтверждающие документы. «То, что в 2022 году „Совкомбанк“ подал на меня в суд за неуплату долга по кредиту, выяснилось, когда приставы приехали ко мне, чтобы изъять мою машину. Я не получил ни одной повестки в суд, поэтому его провели без меня и обязали выплатить 380 тысяч рублей. Юристы помочь не смогли, так как срок для апелляции прошел, и мне пришлось взять в долг 200 тысяч и заплатить, чтобы у меня не забрали машину. Я инвалид третьей группы, и мне без нее тяжело передвигаться», — рассказал Михаил. После того как мужчине удалось погасить долг перед УФССП, у него снова начали списывать деньги, но уже с пенсионной карты. Дошло до того, что в октябре счет Михаила оказался в минусе, после очередного снятия. «На питание бы хоть что-то оставили. А у меня полностью сняли пенсию, просто обескровили! Приставы сняли деньги, а когда я пошел разбираться, оформили возврат, но средства так и не вернулись на карту», — пояснил пенсионер. Корреспондент агентства направил запросы в пресс-службу УФССП Югры и в «Совкомбанк» для выяснения обстоятельств дела. На момент публикации журналисту не ответили. Ранее URA.RU писало о том, что у жительницы Нижневартовска (ХМАО) с первой группой инвалидности судебные приставы и банк изымают 100% пенсии. Женщина хотела с помощью юристов отменить процент выплат по кредиту после того, как ослепла и пережила ампутацию ноги, однако в итоге совсем лишилась средств.