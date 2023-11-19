Семья осталась без дома из-за пожара в ЯНАО. Фото

20 ноября 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Пожарные спасли из огня двоих человек (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Красноселькуп (ЯНАО) из-за пожара в доме жильцы полностью лишились своих вещей. Об происшествии сообщили в районной администрации. «По улице Нагорная, 13а, 19 ноября, случился пожар. Огнем уничтожен весь дом. Люди остались без крова, одежды и личных вещей. Желающие оказать гуманитарную помощь пострадавшим при пожаре могут принести вещи первой необходимости в здание социальной защиты», — сообщили в telegram-канале Красноселькупской администрации. По данным ямальских спасателей, один человек в доме пострадал от огня. «Из задымленной зоны пожарными спасен один человек, другой пострадал, предварительный диагноз — ожог 1-2 степени правой кисти руки», — рассказали на портале ГКУ «Противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа». Пожар на улице Нагорная, 13а в селе Красноселькуп Фото: telegram-канал «Администрация Красноселькупского района», https://t.me/selkupadm

В селе Красноселькуп (ЯНАО) из-за пожара в доме жильцы полностью лишились своих вещей. Об происшествии сообщили в районной администрации. «По улице Нагорная, 13а, 19 ноября, случился пожар. Огнем уничтожен весь дом. Люди остались без крова, одежды и личных вещей. Желающие оказать гуманитарную помощь пострадавшим при пожаре могут принести вещи первой необходимости в здание социальной защиты», — сообщили в telegram-канале Красноселькупской администрации. По данным ямальских спасателей, один человек в доме пострадал от огня. «Из задымленной зоны пожарными спасен один человек, другой пострадал, предварительный диагноз — ожог 1-2 степени правой кисти руки», — рассказали на портале ГКУ «Противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа».