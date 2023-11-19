19 ноября 2023
18 ноября 2023
17 ноября 2023

Семья осталась без дома из-за пожара в ЯНАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение пожара на улице Зои Космодемьянской. Курган, мчс, пожар, тушение огня, пожар в доме, тушение пожара
Пожарные спасли из огня двоих человек (архивное фото) Фото:

В селе Красноселькуп (ЯНАО) из-за пожара в доме жильцы полностью лишились своих вещей. Об происшествии сообщили в районной администрации.

«По улице Нагорная, 13а, 19 ноября, случился пожар. Огнем уничтожен весь дом. Люди остались без крова, одежды и личных вещей. Желающие оказать гуманитарную помощь пострадавшим при пожаре могут принести вещи первой необходимости в здание социальной защиты», — сообщили в telegram-канале Красноселькупской администрации.

По данным ямальских спасателей, один человек в доме пострадал от огня. «Из задымленной зоны пожарными спасен один человек, другой пострадал, предварительный диагноз — ожог 1-2 степени правой кисти руки», — рассказали на портале ГКУ «Противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа».

Пожар на улице Нагорная, 13а в селе Красноселькуп
Пожар на улице Нагорная, 13а в селе Красноселькуп
Фото:

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В селе Красноселькуп (ЯНАО) из-за пожара в доме жильцы полностью лишились своих вещей. Об происшествии сообщили в районной администрации. «По улице Нагорная, 13а, 19 ноября, случился пожар. Огнем уничтожен весь дом. Люди остались без крова, одежды и личных вещей. Желающие оказать гуманитарную помощь пострадавшим при пожаре могут принести вещи первой необходимости в здание социальной защиты», — сообщили в telegram-канале Красноселькупской администрации. По данным ямальских спасателей, один человек в доме пострадал от огня. «Из задымленной зоны пожарными спасен один человек, другой пострадал, предварительный диагноз — ожог 1-2 степени правой кисти руки», — рассказали на портале ГКУ «Противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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