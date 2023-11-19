В Свердловской области вспыхнул цех маслобойни. Видео

20 ноября 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Пожар охватил цех в Совхозном (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Совхозном (Свердловская область) загорелся цех маслобойни. Огонь охватил 750 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. «Сотрудники МЧС локализовали пожар в цехе Белоярского округа. Огнем охвачено 750 квадратных метров», — пишет telegram-канал «МЧС России». На месте работают 15 специалистов и шесть единиц техники. Информации о пострадавших не поступало, отметили в ведомстве. Обновлено в 12:57: Пожарные ликвидировали открытое горение в 12:28. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В Совхозном (Свердловская область) загорелся цех маслобойни. Огонь охватил 750 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. «Сотрудники МЧС локализовали пожар в цехе Белоярского округа. Огнем охвачено 750 квадратных метров», — пишет telegram-канал «МЧС России». На месте работают 15 специалистов и шесть единиц техники. Информации о пострадавших не поступало, отметили в ведомстве. Обновлено в 12:57: Пожарные ликвидировали открытое горение в 12:28. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.