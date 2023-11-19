Пожар охватил цех в Совхозном (архивное фото)
В Совхозном (Свердловская область) загорелся цех маслобойни. Огонь охватил 750 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Сотрудники МЧС локализовали пожар в цехе Белоярского округа. Огнем охвачено 750 квадратных метров», — пишет telegram-канал «МЧС России».
На месте работают 15 специалистов и шесть единиц техники. Информации о пострадавших не поступало, отметили в ведомстве.
Обновлено в 12:57:
Пожарные ликвидировали открытое горение в 12:28. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
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