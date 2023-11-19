19 ноября 2023

В Свердловской области вспыхнул цех маслобойни. Видео

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Пожар в заброшенной больнице в Зеленой роще. Екатеринбург, пожар, огонь, окна без стекол
Пожар охватил цех в Совхозном (архивное фото) Фото:

В Совхозном (Свердловская область) загорелся цех маслобойни. Огонь охватил 750 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Сотрудники МЧС локализовали пожар в цехе Белоярского округа. Огнем охвачено 750 квадратных метров», — пишет telegram-канал «МЧС России».

На месте работают 15 специалистов и шесть единиц техники. Информации о пострадавших не поступало, отметили в ведомстве.

Обновлено в 12:57:

Пожарные ликвидировали открытое горение в 12:28. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

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В Совхозном (Свердловская область) загорелся цех маслобойни. Огонь охватил 750 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. «Сотрудники МЧС локализовали пожар в цехе Белоярского округа. Огнем охвачено 750 квадратных метров», — пишет telegram-канал «МЧС России». На месте работают 15 специалистов и шесть единиц техники. Информации о пострадавших не поступало, отметили в ведомстве. Обновлено в 12:57: Пожарные ликвидировали открытое горение в 12:28. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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