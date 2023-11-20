Шеф Пентагона прибыл в Киев ради встречи с Зеленским

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Ллойд Остин, stock
Глава Пентагона прибыл в Киев и заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину Фото:

Шеф Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев ради встречи с украинскими лидерами, в том числе президентом страны Владимиром Зеленским. О прибытии в Киев Остин написал утром 20 ноября.

«Я только что прибыл в Киев для встречи с украинскими лидерами. Сегодня я здесь, чтобы передать важное послание: США продолжат поддерживать Украину […] как сейчас, так и в будущем», — написал он в X.

Ранее Остин утверждал, что Россия победит в спецоперации, если Запад перестанет помогать Киеву. Кроме того, глава Пентагона добавил, что у администрации президента США Джо Байдена есть желание, чтобы ВСУ продолжили контрнаступление зимой.

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Шеф Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев ради встречи с украинскими лидерами, в том числе президентом страны Владимиром Зеленским. О прибытии в Киев Остин написал утром 20 ноября. «Я только что прибыл в Киев для встречи с украинскими лидерами. Сегодня я здесь, чтобы передать важное послание: США продолжат поддерживать Украину […] как сейчас, так и в будущем», — написал он в X. Ранее Остин утверждал, что Россия победит в спецоперации, если Запад перестанет помогать Киеву. Кроме того, глава Пентагона добавил, что у администрации президента США Джо Байдена есть желание, чтобы ВСУ продолжили контрнаступление зимой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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