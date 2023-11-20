Шеф Пентагона прибыл в Киев ради встречи с Зеленским

20 ноября 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Глава Пентагона прибыл в Киев и заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину Фото: Официальный сайт президента Украины Шеф Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев ради встречи с украинскими лидерами, в том числе президентом страны Владимиром Зеленским. О прибытии в Киев Остин написал утром 20 ноября. «Я только что прибыл в Киев для встречи с украинскими лидерами. Сегодня я здесь, чтобы передать важное послание: США продолжат поддерживать Украину […] как сейчас, так и в будущем», — написал он в X. Ранее Остин утверждал, что Россия победит в спецоперации, если Запад перестанет помогать Киеву. Кроме того, глава Пентагона добавил, что у администрации президента США Джо Байдена есть желание, чтобы ВСУ продолжили контрнаступление зимой.

Шеф Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев ради встречи с украинскими лидерами, в том числе президентом страны Владимиром Зеленским. О прибытии в Киев Остин написал утром 20 ноября. «Я только что прибыл в Киев для встречи с украинскими лидерами. Сегодня я здесь, чтобы передать важное послание: США продолжат поддерживать Украину […] как сейчас, так и в будущем», — написал он в X. Ранее Остин утверждал, что Россия победит в спецоперации, если Запад перестанет помогать Киеву. Кроме того, глава Пентагона добавил, что у администрации президента США Джо Байдена есть желание, чтобы ВСУ продолжили контрнаступление зимой.