Шеф Пентагона прибыл в Киев ради встречи с Зеленским

Глава Пентагона прибыл в Киев и заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину
Шеф Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев ради встречи с украинскими лидерами, в том числе президентом страны Владимиром Зеленским. О прибытии в Киев Остин написал утром 20 ноября.
«Я только что прибыл в Киев для встречи с украинскими лидерами. Сегодня я здесь, чтобы передать важное послание: США продолжат поддерживать Украину […] как сейчас, так и в будущем», — написал он в X.
Ранее Остин утверждал, что Россия победит в спецоперации, если Запад перестанет помогать Киеву. Кроме того, глава Пентагона добавил, что у администрации президента США Джо Байдена есть желание, чтобы ВСУ продолжили контрнаступление зимой.
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