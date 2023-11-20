Трепова* отказалась отвечать на вопросы на очередном заседании суда

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Дарья Трепова на судебном заседании по избранию ей меры пресечения в Басманном суде. Москва, трепова дарья
Заседание по делу Треповой проходит в закрытом режиме Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Обвиняемую в теракте на Университетской набережной Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов в РФ) доставили в московский суд на третье слушание по делу о смерти военкора Владлена Татарского. На вопросы журналистов девушка отвечать отказалась.

«На въезде девушку встретила толпа журналистов с фотоаппаратами. На вопросы Трепова отвечать отказалась», — сообщает Пятый канал. Отмечается, что заседание проходит в закрытом режиме.

Дарья Трепова разделяла взгляды ВСУ и вошла в состав организованной группы для совершения теракта. В апреле 2023 года она на встрече в одном из кафе Санкт-Петербурга вручила военкору Татарскому самодельное взрывное устройство. В результате взрыва блогер погиб, еще 52 человека пострадали, получив повреждения различной степени тяжести. 17 октября генпрокуратура РФ утвердила обвинение по уголовному делу Треповой. Она обвиняется в убийстве военкора Владлена Татарского.

*Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов в РФ

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Обвиняемую в теракте на Университетской набережной Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов в РФ) доставили в московский суд на третье слушание по делу о смерти военкора Владлена Татарского. На вопросы журналистов девушка отвечать отказалась. «На въезде девушку встретила толпа журналистов с фотоаппаратами. На вопросы Трепова отвечать отказалась», — сообщает Пятый канал. Отмечается, что заседание проходит в закрытом режиме. Дарья Трепова разделяла взгляды ВСУ и вошла в состав организованной группы для совершения теракта. В апреле 2023 года она на встрече в одном из кафе Санкт-Петербурга вручила военкору Татарскому самодельное взрывное устройство. В результате взрыва блогер погиб, еще 52 человека пострадали, получив повреждения различной степени тяжести. 17 октября генпрокуратура РФ утвердила обвинение по уголовному делу Треповой. Она обвиняется в убийстве военкора Владлена Татарского. *Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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