Мэр Тюмени показал уникальные объекты в рамках саммита застройщиков. Фото

Мэр Тюмени оценил строительство самого высокого дома и осмотрел теплый переход

20 ноября 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Новый переход соединят ТЦ «Сити Молл» с ТЦ «Среда», ЖК «Звездный городок» и остановочным комплексом Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в рамках саммита застройщиков участникам показали строительство самого высокого дома в городе и теплый переход от ЖК до ТЦ. Как рассказал мэр Тюмени Руслан Кухарук, для города эти объекты являются уникальными. «Сегодня мы осмотрели, как идет застройка микрорайона „Звездный городок“. Мы видим, как он из отдаленного части города превращается в самостоятельный центр притяжения для всех жителей города. Мы осмотрели сегодня уникальный проект — теплый пешеходный переход, который соединяет жилую зону с парковой и торговым комплексом», — сообщил Кухарук во время мероприятия, на котором присутствовал журналист агентства. Новый переход соединят ТЦ «Сити Молл» с ТЦ «Среда», ЖК «Звездный городок» и остановочным комплексом. Также отмечается, что в микрорайоне появится самый высокий дом в городе высотой в 32 этажа. Его строительство планируют закончить к 2025 году. Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в рамках саммита застройщиков участникам показали строительство самого высокого дома в городе и теплый переход от ЖК до ТЦ. Как рассказал мэр Тюмени Руслан Кухарук, для города эти объекты являются уникальными. «Сегодня мы осмотрели, как идет застройка микрорайона „Звездный городок“. Мы видим, как он из отдаленного части города превращается в самостоятельный центр притяжения для всех жителей города. Мы осмотрели сегодня уникальный проект — теплый пешеходный переход, который соединяет жилую зону с парковой и торговым комплексом», — сообщил Кухарук во время мероприятия, на котором присутствовал журналист агентства. Новый переход соединят ТЦ «Сити Молл» с ТЦ «Среда», ЖК «Звездный городок» и остановочным комплексом. Также отмечается, что в микрорайоне появится самый высокий дом в городе высотой в 32 этажа. Его строительство планируют закончить к 2025 году.