19 ноября 2023

В Курганской области пожарная машина на сутки увязла в траншее. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В селе Звериноголовское пожарные застряли по пути на вызов (фото из архива) Фото:

В селе Звериноголовское Курганской области выехавшая на вызов пожарная машина почти на сутки увязла в траншее, оставшейся после коммунальных работ. Об этом URA.RU рассказали местные жители.

«В субботу в селе Звериноголовское пожарные выехали на вызов, как позже выяснилось, ложный. В месте, где коммунальные службы проводили земляные работы, автомобиль провалился и увяз. Почти сутки машина оставалась в грязи, водителю пришлось ночевать в кабине. Только в воскресенье автомобиль смогли вытащить с помощью тяжелой техники», — рассказал агентству местный житель.

Автомобиль принадлежит пожарной части села Звериноголовское. URA.RU направило в администрацию округа запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить, какие меры будут приняты.

В селе Звериноголовское пожарный автомобиль провалился в траншею, оставшуюся после коммунальных работ
В селе Звериноголовское пожарный автомобиль провалился в траншею, оставшуюся после коммунальных работ
Фото:
В грязевом «плену» пожарные провели почти сутки, вытащить автомобиль смогли не следующий день с помощью спецтехники
В грязевом «плену» пожарные провели почти сутки, вытащить автомобиль смогли не следующий день с помощью спецтехники
Фото:
Вызов, на который выехали звериноголовские пожарные, оказался ложным
Вызов, на который выехали звериноголовские пожарные, оказался ложным
Фото:

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В селе Звериноголовское Курганской области выехавшая на вызов пожарная машина почти на сутки увязла в траншее, оставшейся после коммунальных работ. Об этом URA.RU рассказали местные жители. «В субботу в селе Звериноголовское пожарные выехали на вызов, как позже выяснилось, ложный. В месте, где коммунальные службы проводили земляные работы, автомобиль провалился и увяз. Почти сутки машина оставалась в грязи, водителю пришлось ночевать в кабине. Только в воскресенье автомобиль смогли вытащить с помощью тяжелой техники», — рассказал агентству местный житель. Автомобиль принадлежит пожарной части села Звериноголовское. URA.RU направило в администрацию округа запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить, какие меры будут приняты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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