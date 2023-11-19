В селе Звериноголовское Курганской области выехавшая на вызов пожарная машина почти на сутки увязла в траншее, оставшейся после коммунальных работ. Об этом URA.RU рассказали местные жители.
«В субботу в селе Звериноголовское пожарные выехали на вызов, как позже выяснилось, ложный. В месте, где коммунальные службы проводили земляные работы, автомобиль провалился и увяз. Почти сутки машина оставалась в грязи, водителю пришлось ночевать в кабине. Только в воскресенье автомобиль смогли вытащить с помощью тяжелой техники», — рассказал агентству местный житель.
Автомобиль принадлежит пожарной части села Звериноголовское. URA.RU направило в администрацию округа запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить, какие меры будут приняты.
В селе Звериноголовское пожарный автомобиль провалился в траншею, оставшуюся после коммунальных работ
Фото: предоставили читатели URA.RU
В грязевом «плену» пожарные провели почти сутки, вытащить автомобиль смогли не следующий день с помощью спецтехники
Фото: предоставили читатели URA.RU
Вызов, на который выехали звериноголовские пожарные, оказался ложным
В селе Звериноголовское Курганской области выехавшая на вызов пожарная машина почти на сутки увязла в траншее, оставшейся после коммунальных работ. Об этом URA.RU рассказали местные жители. «В субботу в селе Звериноголовское пожарные выехали на вызов, как позже выяснилось, ложный. В месте, где коммунальные службы проводили земляные работы, автомобиль провалился и увяз. Почти сутки машина оставалась в грязи, водителю пришлось ночевать в кабине. Только в воскресенье автомобиль смогли вытащить с помощью тяжелой техники», — рассказал агентству местный житель. Автомобиль принадлежит пожарной части села Звериноголовское. URA.RU направило в администрацию округа запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить, какие меры будут приняты.