В селе Звериноголовское пожарные застряли по пути на вызов (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Звериноголовское Курганской области выехавшая на вызов пожарная машина почти на сутки увязла в траншее, оставшейся после коммунальных работ. Об этом URA.RU рассказали местные жители.

«В субботу в селе Звериноголовское пожарные выехали на вызов, как позже выяснилось, ложный. В месте, где коммунальные службы проводили земляные работы, автомобиль провалился и увяз. Почти сутки машина оставалась в грязи, водителю пришлось ночевать в кабине. Только в воскресенье автомобиль смогли вытащить с помощью тяжелой техники», — рассказал агентству местный житель.

Автомобиль принадлежит пожарной части села Звериноголовское. URA.RU направило в администрацию округа запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить, какие меры будут приняты.

В селе Звериноголовское пожарный автомобиль провалился в траншею, оставшуюся после коммунальных работ Фото: предоставили читатели URA.RU

В грязевом «плену» пожарные провели почти сутки, вытащить автомобиль смогли не следующий день с помощью спецтехники Фото: предоставили читатели URA.RU