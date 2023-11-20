МЧС экстренно обратилось к свердловчанам

МЧС выпустило предупреждение о непогоде в Свердловской области

20 ноября 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

В регионе ожидается большое количество снега Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Свердловской области 21 ноября ожидаются сильный снег, гололедица и порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков, 21 ноября на территории региона ожидаются сильный снег, гололедные явления, метели, порывы ветра до 15 м/с. Будьте бдительны. Соблюдайте меры безопасности!» — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области». Ранее сообщалось, что на текущей неделе в Свердловской области выпадет большое количество снега. При этом температура воздуха будет варьироваться от -5 до -7 градусов днем и от -8 до -10 ночью.

В Свердловской области 21 ноября ожидаются сильный снег, гололедица и порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков, 21 ноября на территории региона ожидаются сильный снег, гололедные явления, метели, порывы ветра до 15 м/с. Будьте бдительны. Соблюдайте меры безопасности!» — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области». Ранее сообщалось, что на текущей неделе в Свердловской области выпадет большое количество снега. При этом температура воздуха будет варьироваться от -5 до -7 градусов днем и от -8 до -10 ночью.