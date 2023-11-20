МЧС экстренно обратилось к свердловчанам

В регионе ожидается большое количество снега
В Свердловской области 21 ноября ожидаются сильный снег, гололедица и порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«По данным синоптиков, 21 ноября на территории региона ожидаются сильный снег, гололедные явления, метели, порывы ветра до 15 м/с. Будьте бдительны. Соблюдайте меры безопасности!» — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области».
Ранее сообщалось, что на текущей неделе в Свердловской области выпадет большое количество снега. При этом температура воздуха будет варьироваться от -5 до -7 градусов днем и от -8 до -10 ночью.
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