Депутат Госдумы Новиков: Аргентине придется сотрудничать с БРИКС

20 ноября 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

Хавьер Милей высказывался против вступления Аргентины в БРИКС Фото: Natacha Pisarenko/AP/TASS Новому аргентинскому правительству во главе с избранным президентом Хавьером Милеем придется сотрудничать с Россией и Китаем, если в их интересах будет собственное развитие. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «Одно дело приоритеты, внешнеполитические акценты, главные друзья, которые будут на мировой арене у нового аргентинского правительства, другое — в целом аргентинские интересы. Все-таки новому правительству придется быть правительством Аргентины, а не какой-то другой страны. Полностью отказаться от наработок прежнего периода не получится, потому что каждая новая власть, которая приходит в любой стране, не отрицает все, что было сделано до нее. Если это национально-ориентированная власть, то она начинает использовать эти наработки в своих интересах», — сказал Дмитрий Новиков. По его словам, чтобы сохранять внешнеэкономическую активность, Аргентине нужно будет оставить выход на те рынки, которые выстроились в прежний период. «Не всю продукцию, которую Аргентина производит, она сможет сбыть в кооперации с Соединенными Штатами. У Аргентины есть российский сегмент, шло развитие экономического сотрудничества с Китаем. Это страны, которые играют в БРИКС большую роль. Поэтому интересы самой Аргентины, ее экономического развития продиктуют новым властям как минимум конструктивное взаимодействие с БРИКС, вне зависимости от того, станет ли Аргентина уже сейчас членом этого объединения, либо возникнет пауза в решении этого вопроса», — добавил парламентарий. Депутат Госдумы добавил, что предвыборная программа Милея не согласуема внутри себя. «В программе есть взаимоисключающие тезисы, поэтому сейчас, когда нужно было собрать голоса, высказывалась сумма идей, которые, по мнению кандидатов в президенты, должны были саккумулировать максимальное вокруг него число избирателей и получить необходимую поддержку. Эта тактика сработала. Но победить на выборах таким способом можно, а руководить при таких подходах нельзя», — заключил политик. Ранее на президентских выборах в Аргентине победил депутат от Либертарианской партии Хавьер Милей. В своей предвыборной программе он говорил о долларизации экономики, сближении с США и о снижении торгового сотрудничества с Россией и Китаем. Также он высказался против вступления страны в БРИКС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новому аргентинскому правительству во главе с избранным президентом Хавьером Милеем придется сотрудничать с Россией и Китаем, если в их интересах будет собственное развитие. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «Одно дело приоритеты, внешнеполитические акценты, главные друзья, которые будут на мировой арене у нового аргентинского правительства, другое — в целом аргентинские интересы. Все-таки новому правительству придется быть правительством Аргентины, а не какой-то другой страны. Полностью отказаться от наработок прежнего периода не получится, потому что каждая новая власть, которая приходит в любой стране, не отрицает все, что было сделано до нее. Если это национально-ориентированная власть, то она начинает использовать эти наработки в своих интересах», — сказал Дмитрий Новиков. По его словам, чтобы сохранять внешнеэкономическую активность, Аргентине нужно будет оставить выход на те рынки, которые выстроились в прежний период. «Не всю продукцию, которую Аргентина производит, она сможет сбыть в кооперации с Соединенными Штатами. У Аргентины есть российский сегмент, шло развитие экономического сотрудничества с Китаем. Это страны, которые играют в БРИКС большую роль. Поэтому интересы самой Аргентины, ее экономического развития продиктуют новым властям как минимум конструктивное взаимодействие с БРИКС, вне зависимости от того, станет ли Аргентина уже сейчас членом этого объединения, либо возникнет пауза в решении этого вопроса», — добавил парламентарий. Депутат Госдумы добавил, что предвыборная программа Милея не согласуема внутри себя. «В программе есть взаимоисключающие тезисы, поэтому сейчас, когда нужно было собрать голоса, высказывалась сумма идей, которые, по мнению кандидатов в президенты, должны были саккумулировать максимальное вокруг него число избирателей и получить необходимую поддержку. Эта тактика сработала. Но победить на выборах таким способом можно, а руководить при таких подходах нельзя», — заключил политик. Ранее на президентских выборах в Аргентине победил депутат от Либертарианской партии Хавьер Милей. В своей предвыборной программе он говорил о долларизации экономики, сближении с США и о снижении торгового сотрудничества с Россией и Китаем. Также он высказался против вступления страны в БРИКС.